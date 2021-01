El laboratorio estadounidense Pfizer avisó este viernes que "a partir de la semana próxima" retrasará la entrega de sus vacunas contra el coronavirus en toda Europa para poder prepararse para aumentar su capacidad de producción, informó el Gobierno de Noruega.



"No está claro por ahora cuánto tiempo va a costar exactamente que Pfizer retome su capacidad máxima de producción, que pasará de 1.300 a 2.000 millones de dosis" anuales, dijo el Instituto de salud pública de Noruega en un comunicado.



"La reducción temporal afectará a todos los países europeos", agregó.



El instituto noruego no dio detalles sobre la magnitud de la reducción del suministro, pero sí datos para el país, que recibirá la próxima semana 36.075 dosis de las 43.875 previstas, es decir un 17,8% menos, informó la agencia de noticias AFP.



Noruega recurrirá a las reservas de vacunas que creó tras recibir las primeras dosis, para compensar la anunciada disminución del fármaco.



El país no es miembro de la Unión Europea (UE), pero está estrechamente vinculado al bloque en múltiples aspectos, por ejemplo en lo relativo al suministro de vacunas contra el coronavirus, que fue gestionado directamente por Bruselas.



Hace una semana, la Comisión Europea, el Ejecutivo de la UE, aprobó la compra de 300 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer-BioNTech, lo que le garantizará al bloque casi la mitad de lo que la farmacéutica tiene previsto comercializar en 2021.

Fuente: Télam