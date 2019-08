El director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, aseguró que la leyenda de la Estatua de la Libertad, que da la bienvenida a las "masas amontonadas gimiendo por respirar libres", se refiere a "las personas que venían de Europa", una interpretación que desató amplio rechazo.



"Este gobierno finalmente reconoció lo que sabíamos desde el principio: ellos creen que la Estatua de la Libertad sólo aplica para las personas blancas", tuiteó de inmediato el precandidato presidencial y ex congresista texano, Beto O"Rourke. Poco después, Mara Gay, uno de los miembros del directorio editorial del diario The New York Times, sostuvo que la declaración de Cuccinelli "no sólo es desagradable, sino falsa. La Estatua de la Libertad fue creada para celebrar la emancipación". El lunes pasado el gobierno de Donald Trump anunció una serie de reglas que permitirán denegar el permiso de residencia a muchos inmigrantes legales que reciben ayuda del Estado para remedios, vivienda o alimentos. Las leyes federales del país ya obligan a aquellos que quieren ser residentes permanentes y acceder a la condición legal, a probar que no se convertirán en una "carga pública" para el Estado. Tras ese anuncio, la radio pública NPR habló con Cuccinelli y éste propuso reformular el poema de Emma Lazarus en 1883 que está en una placa en la base y reza en parte: "Dame tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas gimiendo por respirar libres, los despreciados de tus congestionadas costas". El funcionario recientemente designado por Trump sugirió reescribir el famoso pasaje por una versión aggiornada a la política migratoria actual: "Dame tus cansados y tus pobres que pueden sostenerse por sí mismos y que no se convertirán en una carga pública".