En el norte de España hay una zona montañosa de difícil acceso que cobró notoriedad en los últimos días luego de que las fuerzas de seguridad evaluaran desalojar a la Familia Arcoíris, una comunidad de 200 personas que acampan, viven desnudos y tienen sexo al aire libre en la zona.

La Familia Arcoíris es una comunidad nómade fundada en Estados Unidos que tiene grupos dispersos por todo el mundo. Pregona un estilo de vida apegado a la naturaleza, de tolerancia y amor al prójimo.

En este caso, el grupo está acampando en La Rioja, al norte de España, y, según los registros oficiales, son cerca 200 personas, entre adultos y menores, de diferentes nacionalidades. En estos lugares realizan rituales, practican el amor libre, andan desnudos y tienen sexo públicamente con total normalidad.

La Familia Arco Iris ������



La Guardia Civil controla un asentamiento nómada que practica sexo al aire libre en Burgos https://t.co/RZ7G7reNZK via @DiarioCyLMundo — ����‍�� Pili Hidalgo (@naireh) June 4, 2021

"La Familia Arcoíris, desde 1972, promueve la expresión de todo tipo de espiritualidad y fe, de cultivar tolerancia y amor al prójimo. Toda persona es bienvenida a asistir pacíficamente para compartir la experiencia", describe el colectivo en las redes sociales.

Según informaron medios locales, por el momento la Guardia Civil (fuerzas de seguridad españolas) solo se dirigió al asentamiento a modo preventivo. Allí sancionaron a las personas por diversas infracciones en relación a la prevención de contagios de COVID-19. Por su parte, en el registro no encontraron drogas, sino apenas viagra en grandes cantidades, lo cual no fue llamativo dado que desde las redes sociales la comunidad advierte que las drogas "no son bienvenidas".

Un tema que preocupó a las autoridades fue la presencia de niños y niñas en el campamento, motivo por el cual dieron aviso a Servicios Sociales, en especial ante un potencial desalojo.

La Familia Arcoíris ya estuvo asentada en España en 2016, pero la situación sanitaria actual es diferente, por lo que los agentes están evaluando desalojar a la comunidad. Al respecto, la Guardia Civil quedó atenta a sus posibles movimientos, dado que el grupo tiene previsto abandonar su actual asentamiento a mediados del mes de junio coincidiendo con el cambio de ciclo lunar.