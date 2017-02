Érica Lisboa es la protagonista de un acalorado debate en las redes sociales sobre el uso del uniforme de trabajo. "Perdón, no se meta con mi uniforme". Con esa frase la empleada doméstica Lisboa trató de parar la ola de comentarios que cuestionaba la ropa con la que se la veía en una foto que subió a Instagram en la que aparece junto a Cecilia Bolocco.

De acuerdo con un artículo de Emol, la polémica comenzó cuando la mujer subió a su cuenta una imagen donde aparece posando junto a la ex Miss Universo, ex esposa de Carlos Menem. "Con la reina de Chile", escribió Lisboa.

Las respuestas no se hicieron esperar: "Sácale el delantal", "No me gustó la foto. Sácale el delantal, es ser humano igual a tod@s. Por qué hacer diferencia", escribieron dos usuarios de la red social.

"Si no te gustó mi foto, ¡simplemente no la mires! Soy un ser humano orgulloso de mi delantal", contestó Lisboa, quien también aclaró que ella no trabaja para Bolocco. Entonces, muchas personas se sumaron a defenderla y apoyarla por el orgullo que siente por su oficio.

"Mi mamá fue jefa de una panadería en La Reina y cuando había reunión de apoderados en mi colegio ella iba con su delantal, orgullosa de ser un aporte en el sustento del hogar", relató una usuaria en Twitter. "Te felicito por amar lo que haces. ¡Eso es admirable!", señaló otra.

"El problema lo hacen las personas clasistas y discriminadoras porque, si Cecilia estuviera con un doctor en la foto, nadie le diría: 'Ay, qué atroz, por qué no se saca el delantal ese doctor'", opinó una tercera usuaria.

