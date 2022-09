En conferencia de prensa en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, Carrillo aseguró que se abrirán sumarios administrativos para dar paso a la desvinculación de la Policía de todos los involucrados en el caso.



María Belén Bernal entró a la Escuela de Policía en la madrugada del 11 de este mes, a visitar a su esposo, Germán Cáceres, teniente en servicio activo e instructor de ese centro de formación de oficiales. Desde entonces está desaparecida y su pareja prófugo.



Tras expresar su solidaridad con la familia de Bernal, el Ministro afirmó que el Gobierno está “enfrentando un crimen atroz que no va a quedar impune”.



“Se trata de un hecho violento que nos duele a todos”, amplió.



Carrillo anticipó que se reestructurará el sistema educativo dentro de la Escuela Superior de Policía, para favorecer la instrucción y el respeto hacia las mujeres.



“Este tema debe dar resultados. Es un delito que nos avergüenza como Policía y como sociedad ecuatoriana. Aquí no hay espíritu de cuerpo en lo negativo. Aquí existe espíritu de cuerpo para sacar adelante a una sociedad que está viviendo el flagelo de la violencia y criminalidad”, puntualizó, según el sitio de Teleamazonas y del diario El Universal.



El titular de Interior dijo que no tenía “el número exacto” de los policías que serán dados de baja pero que serán “todas las que disponga la Fiscalía y todas las personas que llegaron a conocer y no tuvieron la sensibilidad para comunicarse al 911 o comunicar a su superior jerárquico para que tome acciones y pueda impedir y evitar a tiempo” lo que haya ocurrido con Bernal.



Las autoridades ofrecen hasta 20.000 dólares a quien aporte información sobre el prófugo Cáceres.



Por el caso está detenida una cadeta, de la que nunca se informó que responsabilidad podría tener con la desaparición de Bernal, de 34 años y madre de un niño de 13.



Desde Nueva York, a donde viajó para participar de la asamblea anual de la ONU, el presidente Guillermo Lasso juzgó “inadmisible que una persona desaparezca en una escuela policial”.



“Tenemos a todos los equipos exitosos tras el paradero de (Germán) Cáceres. Lo vamos a encontrar en cualquier parte”, prometió Carrillo. (Télam)