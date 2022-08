La primera baja ministerial de la gestión de Boric se consumó en cuestión de horas, después de que el portal de noticias Ex-Ante revelase el contenido de un informe de la Policía de Investigaciones en el que se recogía el contenido de la polémica llamada, realizada el 11 de mayo.

A un lado estaba Tania Santis, asesora de Vega, y al otro Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que esa misma mañana había llamado a la "resistencia armada" frente a la emergencia que tenía previsto declarar Boric en la zona sur del país.

La asesora le trasladó al indigenista que Vega quería hablar con él y, días más tarde, la ministra afirmó en una polémica entrevista que había presos políticos mapuches.

La ola de críticas la obligó a retractarse en apenas unas horas.

“He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como Presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer al responsabilidad política de la ministra y por eso reitero, he aceptado su renuncia”, indicó Boric en el marco de su visita a la región de Atacama, en el norte del país.

Agregó tener la "convicción de que en esta materia, las señales que demos y la señales que dé yo en particular deben ser claras, sí al diálogo, no a la violencia, quienes no entienden esa premisa básica, tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de derecho que desde el gobierno vamos a defender”.

Boric designó como ministra subrogante a la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, economista y militante de Revolución Democrática, consignaron los medios locales radio Cooperativa y el diario La Tercera.

"Debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma", expuso el mandatario, que se mostró a favor del diálogo en cualquier caso.

Asimismo, lamentó la "filtración" de información correspondiente a procesos judiciales en curso.

Sobre la situación de Llaitul, subrayó que "nadie está por encima de la ley" y criticó la "nula disposición" de la CAM a abandonar la vía violenta.

"El Gobierno tiene la voluntad sincera de avanzar hacia una solución de fondo en el conflicto que tenemos en el sur", amplió.

Llaitul fue detenido en la localidad de Cañete a raíz de una investigación iniciada en 2020 por el Gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, y continuada ahora por el Ejecutivo de Boric.

Las declaraciones públicas de Llaitul defendiendo la lucha armada han sido claves para avanzar en su detención.

Una vez conocida la información, la oposición arremetió en contra de la secretaria de Estado, pidiendo su renuncia e incluso deslizando la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en contra de Vega.

La situación prendió las alertas en La Moneda (sede del Gobierno), donde minutos después de conocerse la noticia cerca del mediodía los ministros del comité político se reunieron de urgencia para abordar el tema.

De hecho, cuando la conversación se difundió, el mandatario izquierdista, que asumió el 11 de marzo pasado, se estaba bajando del avión que lo había trasladado desde la capital Santiago al Aeródromo Desierto de Atacama, en Caldera.

Luego de una serie de actividades y mediante una vocería que tuvo una demora importante respecto al horario que inicialmente estaba fijada, el gobernante, de sólo 36 años, abordó la situación que involucró a la ahora exministra. (Télam)