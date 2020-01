La renuncia del Príncipe Harry y Meghan Markle a sus funciones en la familia real británica sorprendió al mundo entero. De hecho, muchos aseguraron que la propia reina Isabel II se habría enterado de la noticia a través de la televisión.

En medio de la polémica generada por el anuncio, y mientras todos esperan por la reunión prevista para este lunes entre los duques de Sussex, Su Majestad y Carlos de Gales para hablar sobre el tema, el príncipe Guillermo afirmó que "lamenta la decisión" de su hermano, aunque sostuvo que todo lo que puede hacer es apoyarlo.

Según The Sunday Times, el duque de Cambridge le habría confesado a un amigo que se siente muy "triste" por la noticia, pero que ya no tiene injerencia sobre las decisiones de Harry. "Lo he rodeado con mis brazos toda la vida, pero ya no puedo hacerlo. Ahora somos entidades separadas", reflexionó.

No obstante, Guillermo también expresó su deseo de que el malestar generado en la familia por el anuncio de esta semana pueda revertirse con el paso del tiempo. "Todo lo que podemos hacer, y todo lo que puedo hacer, es tratar de apoyarlos y esperar que llegue el momento en que todos nos sintamos en la misma página. Quiero que todos juguemos en el mismo equipo", manifestó.

Este miércoles, en un texto que publicaron a través de su cuenta Instagram, los duques de Sussex renunciaron a su rol en la familia real británica. "Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros seniors y trabajar para ser financieramente independientes", sostuvieron.

No obstante, y a pesar de su decisión de mudarse definitivamente a América del Norte, aseguraron que seguirán dando su apoyo a la reina Isabel II.