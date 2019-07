Cerca de la frontera. Protesta en EEUU, cerca de la frontera con México, por las políticas migratorias del presidente Trump.

Miles de personas se volcaron a las calles de distintas ciudades de Estados Unidos para protestar contra la decisión del presidente, Donald Trump, de realizar desde hoy redadas policiales para detener de manera masiva a los inmigrantes indocumentados.



Convocadas por la plataforma de activistas Lights for Liberty (Luces por la Libertad), las marchas han exigido el cierre de los centros de detención y que el gobierno de marcha atrás con su plan de detener a los migrantes cuya documentación es irregular.



La oposición a la política migratoria de Trump crece en Estados Unidos (EEUU) a medida que salen a la luz las condiciones inhumanas a las que son sometidas las personas en los centros de detención fronterizos.



En el estado de Florida, cientos de personas se reunieron frente a un refugio que aloja a más de mil menores en condiciones poco higiénicas, una situación que los manifestantes calificaron de "aberrante" e "inaceptable". "Así no es como se supone que nuestro país debe funcionar. Tratar a las personas de la manera en que lo estamos haciendo es tan inaceptable que no tengo palabras para expresarlo", comentó Tina en declaraciones a la cadena de noticias CNN.



Las protestas se repitieron en ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Washington, entre otras ciudades. En Denver, Colorado, unas 2.000 personas se reunieron en la madrugada frente a un centro de detención de migrantes con velas, banderas y carteles con consignas solidarias, informó el diario local Denver Post.



El viernes pasado, Trump confirmó que hoy comenzarán las redadas y justificó su decisión en que es su "deber" como presidente de los Estados Unidos. "Es una operación enorme, vamos a sacar de aquí a miles, tengo la obligación de hacerlo. Si entran ilegalmente, se van fuera", subrayó el mandatario.