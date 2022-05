Event Horizon Telescope (EHT), una colaboración internacional que vincula telescopios de diferentes países, presentará el próximo jueves a las 10 hora argentina las primeras imágenes del agujero negro del núcleo de la Vía Láctea, la galaxia donde se encuentra el Sistema Solar y el planeta Tierra, un hecho inédito en la historia de la astronomía.



"Hasta el momento no había imágenes directas del agujero negro supermasivo del núcleo nuestra galaxia. Las primeras imágenes de un agujero negro en el centro de una galaxia fueron presentadas en 2019, también por el proyecto EHT pero correspondían a la galaxia M87", explicó a Télam la astrónoma e investigadora del Conicet Beatriz García.



Las imágenes del agujero negro en el núcleo de la Vía Láctea serán presentadas en conferencias de prensa simultáneas que se sincronizarán a las 13 hora universal (10 de la mañana de Argentina) y se llevarán a cabo en colaboración con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el Observatorio Europeo Austral, el Joint Observatorio ALMA, y otras agencias e instituciones financiadoras.



"En general, los agujeros negros son estrellas de gran masa muertas que generan un campo gravitatorio de tal magnitud que nada puede escapar de ellas, ni siquiera la luz, de ahí su nombre", explicó García.



Para obtener esta imagen se utilizan 8 telescopios de distintas partes del mundo que generan un instrumento del tamaño del planeta Tierra.



En 2019 el EHT publicó por primera vez imágenes de un agujero negro que fueron analizadas por científicos del proyecto, dirigidos por Prashant Kocherlakota y Luciano Rezzolla del Instituto de Física Teórica de la Universidad Goethe de Frankfurt en Alemania, quienes concluyeron que estas imágenes permiten confirmar la teoría de la relatividad general elaborada por Albert Einstein.



En 2020, el británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre los agujeros negros.



Lo que mostró Penrose en la nota que se publicó en 1965 es que cuando una estrella colapsa sobre sí se forma un agujero negro independientemente de que ese colapso sea simétrico (todo parejo) o no, por lo que eran una solución genérica y no una simplificación matemática de la simetría que se había supuesto antes.



Por su parte, Genzel y Ghez -la cuarta mujer que gana un Premio Nobel de Física- fueron quienes demostraron que en el centro de la Vía Láctea, hay un agujero negro súper masivo, que es del que el jueves se presentarán las primeras imágenes.