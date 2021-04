El presidente ruso, Vladimir Putin, apoyó este viernes una propuesta de la agencia sanitaria de su país para decretar diez días no laborables en mayo próximo, con el fin de reducir los desplazamientos y el uso del transporte público para frenar la pandemia de coronavirus.



La responsable del organismo, Anna Popova, sugirió al Mandatario unificar los días festivos en Rusia (del 1 al 3 con motivo del Día de Trabajo y del 8 al 10 de mayo, por el Día de la Victoria que conmemora la rendición nazi en la Segunda Guerra Mundial), y de este modo hacer continuas esas vacaciones para estabilizar la situación epidemiológica, informó la agencia de noticias Sputnik.



"Si creen que es necesario, firmaré hoy el decreto" para imponer esos días feriados, declaró Putin durante una reunión televisada.



De acuerdo a Popova, la pandemia estaba retrocediendo en Rusia pero el ritmo de baja de casos y muertos no fue tan rápido como lo deseado en las últimas semanas.



"Estamos atascados y en algunas regiones hay una tendencia que muestra que la situación podría complicarse", dijo la funcionaria citada por la agencia de noticias AFP.



Según ella, estos diez días no laborables limitarían los desplazamientos en el transporte público y la circulación del virus se reduciría.



El miércoles, en su discurso anual a la nación, Putin dijo que aspiraba a una inmunidad colectiva en Rusia hacia el otoño (boreal).



La viceprimera ministra, Tatiana Gólikova, informó hoy que Rusia fabricó 27,9 millones de conjuntos de dosis de las vacunas contra el coronavirus, de los que 15 millones ya se suministraron.



El país registró en agosto de 2020 la primera vacuna en el mundo contra la Covid-19, la Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya, y mas tarde fueron autorizadas la EpiVacCorona, del Centro Vector, y CoviVac, del Centro Chumakov.



Las autoridades registraron hoy más de 8.800 casos y cerca de 400 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, en unas cifras similares a las de los últimos días.



Estas estadísticas sitúan los totales en 4.744.961 positivos y 107.501 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Fuente: Télam