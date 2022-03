El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo al primer ministro italiano, Mario Draghi, que aún "no están maduras las condiciones" para un cese del fuego en Ucrania, a cinco semanas del inicio de la invasión rusa, según reveló hoy el jefe de Gobierno de Italia.



En un encuentro con corresponsales de medios extranjeros acreditados en Roma, el premier Draghi informó que ayer planteó a Putin durante una llamada la idea de "hablar de la paz" finalmente tras avances en las conversaciones entre Rusia y Ucrania.



En ese marco, el presidente ruso la transmitió que por el momento "las condiciones no están maduras para un cese del fuego", indicó Draghi.



Durante su diálogo con medios de todo el mundo, entre ellos Télam, Draghi defendió además las sanciones económicas dispuestas contra Rusia y advirtió que "a la paz se llega si Ucrania se defiende", avalando de forma implícita la provisión de armamento desde Occidente a Kiev.



Tras su primera conversación telefónica con Putin desde el inicio de la guerra, Draghi agregó hoy que "Italia fue pedida como garante por Rusia y Ucrania para actuar en eventuales cláusulas de negociación" si prosperan los diálogos de paz.



"Podrían ser y creo que habrá garantías que provean las condiciones para las negociaciones, es decir la paz, el tipo de neutralidad que debe examinar Ucrania, el estatus de las regiones de Donbass y las leyes que lo confirmen", amplió.



"De hecho, las posiciones de las dos partes se han acercado un poco, pero soy cauteloso porque todavía hay mucho escepticismo", planteó Draghi.



De todos modos, el premier italiano resaltó el establecimiento en las últimas horas de un corredor humanitario en Mariupol para evacuar a los civiles atrapados en esa ciudad del sureste de Ucrania asediada por el Ejército ruso.



Draghi agregó, además, que Putin le ratificó que las empresas europeas con contratos vigentes seguirán pagando el gas ruso en "euros o dólares" y no en rublos, aunque medios europeos informaron momentos después que Moscú iniciará ya mañana el pedido de pagos en su moneda nacional a "países hostiles".



"Putin remarcó que es una concesión solo a empresas europeas", sostuvo Draghi, sobre uno de los pasajes de la conversación de 40 minutos que tuvo con el mandatario ruso.



Además, según expresó Draghi, "no están en peligro" las exportaciones de gas de Rusia a Europa, aunque diversos países del continente han iniciado ya conversaciones para buscar reducir su dependencia del crudo que llega desde Moscú.