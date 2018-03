Sobre el espía. Putin, que ayer fue reelecto, aseguró que Rusia no dispone del agente químico que envenenó al espía doble Serguéi Skripal.

El presidente ruso, Vladímir Putin, en uno de los momentos más bajos de sus relaciones con Occidente, fue reelegido ayer para un cuarto mandato con un apoyo histórico desde que llegó al cargo en el 2000.



"Rusia está condenada al éxito. Debemos mantener la unidad", dijo el mandatario ante varios miles de personas congregadas en la plaza del Manezh, frente a la sede de Gobierno (Kemlin), donde agradeció el apoyo recibido en unas elecciones en las que no pudo participar su principal rival, el líder opositor Alexéi Navalni, inhabilitado por antecedentes penales.



"Ustedes son nuestro equipo común, yo soy un miembro de vuestro equipo y todos los que han votado hoy son nuestro gran equipo nacional", continuó diciendo Putin a la gente que le aclamaba y



gritaba "Rusia, Rusia", a pesar de que el termómetro marcaba una temperatura de 12 grados bajo cero.



Con el 90% de los votos escrutados, Putin obtuvo un 76,41% de los sufragios. De este modo, el mandatario, de 65 años, en 2024 habrá estado manejando el timón del país más grande del mundo ininterrumpidamente durante casi un cuarto de siglo, excepto los cuatro años que fue primer ministro. Aunque la victoria de Putin se daba absolutamente por descontada, el apoyo recibido es el mayor de su historia. También superaría a su mejor resultado hasta ahora, el 71,31% que obtuvo en las elecciones presidenciales de 2004.



La popularidad de Putin, lejos de resentirse los últimos años por los problemas económicos y sociales y las sanciones occidentales, ha ido en aumento alimentada por la anexión de Crimea y el choque con Estados Unidos y la Unión Europea en torno a crisis como las de Ucrania, Siria o la supuesta injerencia rusa en procesos electorales.



Las dos últimas semanas, el misterioso envenenamiento con un arma química del espía doble Serguéi Skripal y su hija en Salisbury (Reino Unido), del que Londres culpa a Moscú, no ha hecho sino reforzar el sentimiento patriótico ante lo que es visto como una nueva manifestación de rusofobia.



"Yo veo (en estos resultados) como mínimo el reconocimiento de lo que se ha hecho los últimos años en condiciones muy difíciles, veo la confianza y esperanza de nuestras gentes en que vamos a trabajar con la misma responsabilidad y mejores resultados aún".



De acuerdo a estos resultados parciales difundidos por la Comisión Electoral Central (CEC), en segundo lugar quedó el candidato comunista, el millonario Pável Grudinin, con un 12,05%, un porcentaje que no auguraba ningún sondeo previo, que solo le daban en torno al 8%. Le sigue el ultranacionalista Vladímir Zhirinovski, que con un 5,85% de los sufragios tras concurrir por sexta vez a unas presidenciales parece que ya ha agotado su tiempo y amortizado sus excentricidades.



La periodista Ksenia Sobchak, la única mujer y el candidato mas joven, con 36 años, habría logrado el 1,59%, mientras los otros cuatro candidatos tendrían porcentajes inferiores al 1%.



En Moscú y en San Petersburgo, las dos principales ciudades del país y graneros de la oposición extraparlamentaria, Putin logró un respaldo mucho más amplio del esperado superior al 70%.



La presidenta de la CEC, Ella Panfilova, aseguró que "estas han sido una "elecciones transparentes" y la defensora del pueblo, Tatiana Moskalkova, rechazó que hubiera habido denuncias de irregularidades. Sin embargo, el opositor Alexéi Navalni denunció algunas irregularidades en la jornada electoral. Por su parte, Grudinin calificó estos comicios como "los más sucios que se han celebrado en el espacio posoviético". Efe