El gobierno de Estados Unidos presentó el pasado martes una demanda judicial para tratar de evitar la publicación del libro del ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, que según extractos revela “el caos” en la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump.

La demanda, presentada en el tribunal federal de Washington DC, dice que Bolton no ha dejado que el texto sea examinado, lo que significa que su libro estaría en "incumplimiento claro" de los acuerdos que firmó para conseguir el cargo y obtener acceso a información clasificada.

Jhon Bolton junto al presidente Trump cuando cumplía su función de asesor de seguridad.

Entre las frases más impactantes que trascendieron del libro de Bolton se encuentran: "Que cool sería invadir Venezuela", la cual habría dicho Trump en una exclusiva reunión. A su vez, en otro apartado del texto se indica que el presidente habría solicitado al gobierno chino ayuda en la compra de cereales y otros insumos para mejorar la situación económica y así poder ganar las próximas elecciones.

De hecho, la mencionada reunión con el presidente Chino se habría dado durante la reunión del G20 que se realizó el Argentina en 2018.

El libro, titulado “The Room Where It Happened: A White House Memoir”, será puesto a la venta el próximo 23 de junio.

El libro del ex asesor de seguridad.

Bolton, controvertido por sus opiniones de línea dura sobre Irán, Rusia y Venezuela, entre otros temas, ocupó el estratégico puesto de asesor del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca entre abril de 2018 y septiembre de 2019.

El otro libro que Trump busca prohibir fue escrito por su propia sobrina, Mery Trump, hija de uno de los hermanos mayores del presidente. La editorial que publicará la obra, Simon & Schuster, anunció que el libro retrata al exmagnate inmobiliario neoyorquino "y a la familia tóxica que lo crió" en el primer libro crítico del mandatario escrito por un familiar.

El libro de la sobrina de Donald Trump.

Titulado "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), el libro de 240 páginas será lanzado a la venta el 28 de julio, indicó Simon & Schuster al reseñar la obra en su sitio web.

La obra de Mary Trump, una psicóloga de 55 años, "arroja luz sobre la oscura historia de la familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social mundial", sostuvo la editorial.

La autora relata "la extraña y dañina relación entre Fred Trump (abuelo de Mary Trump) y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald", añadió.

El padre de Mary Trump, Fred, que sufría de alcoholismo, murió a los 42 años, en 1981. La sobrina de Trump asegura que su tío "lo desestimó y se burló de él" cuando comenzó a padecer Alzheimer.

Mery Trump, psicóloga e hija de uno de los hermanos mayores del presidente Trump.

El diario The New York Times informó asimismo que en el libro la autora revela que fue una fuente importante de la cobertura del periódico sobre las finanzas del presidente y que le entregó documentos impositivos confidenciales.