Un aviador británico, un empresario pakistaní y su hijo, un oceanógrafo francés especialista en el "Titanic" y el dueño de la empresa organizadora del viaje son los cinco tripulantes que murieron a bordo del submarino que implosionó en el océano Atlántico, tras sumergirse para explorar los restos del famoso transatlántico hundido en 1912.



Uno de los tripulantes era el millonario británico Hamish Harding, de 58 años, presidente de la empresa de jets privados Action Aviation.



Harding ostenta el récord Guinness por la circunnavegación más rápida de la Tierra pasando por los polos geográficos norte y sur en 46 horas y 40 minutos, que alcanzó el 11 de julio de 2019, según la página web de la misión.



Otra de sus hazañas fue en marzo de 2021, cuando se sumergió con otro explorador, Victor Vescovo, hasta los abismos de la Fosa de las Marianas, la parte más profunda del océano conocida hasta la fecha.



Esta misión fue la más larga realizada a tal profundidad (4 horas y 15 minutos) con la mayor distancia recorrida (4.600 metros).

De izquierda a derecha: Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henry Nargeolet y Stockton Rush.



El licenciado en Ciencias Naturales e Ingeniería Química por la Universidad de Cambridge también viajó al espacio hace un año a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, en un vuelo de diez minutos que constituyó la quinta misión tripulada con éxito de la compañía propiedad de Jeff Bezos, su "mentor".



Días atrás, el empresario anunció a través de sus redes sociales que se uniría a la expedición a los restos del Titanic.



También murió el oceanógrafo y buzo francés Paul-Henry Nargeolet, conocido como "Mr. Titanic" por su conocimiento sobre este transatlántico.



Uno de sus dos hijos, Giles, se convirtió con 12 años, en 2020, en la persona más joven en viajar al Polo Sur, informó The Times.



Nargeolet, veterano de la Marina francesa de 77 años, integró el Instituto Francés de Investigación y Explotación del Mar y se especializó en inmersión profunda y pilotaje de sumergibles.



Dirigió el grupo de buceadores de eliminación de minas de Cherburgo (noroeste de Francia), antes de convertirse en piloto de submarinos de la Armada francesa.



En 1986 fue nombrado jefe de submarinos de intervención en aguas profundas del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer).



Desde 1987, el francés estuvo al mando de numerosas expediciones al sitio del Titanic, donde recuperó alrededor de 5.500 objetos del transatlántico, tal como relata en su libro "En las profundidades del Titanic".



Además, participó en diversas expediciones científicas y técnicas en todo el mundo, entre ellas la misión Five Deeps, que exploró las zonas más profundas de los cinco océanos de la Tierra y alcanzó el "punto más profundo" de cada uno de ellos, según la página web de la expedición.



El conocido empresario pakistaní Shahzada Dawood, vicepresidente del conglomerado Engro con sede en Karachi, en el sur de Pakistán, y su hijo Suleman de 19 años -ambos ciudadanos británicos- también se unieron a la expedición.



Dawood, proveniente de "una de las familias más ricas de Pakistán", nació en Bombay y vivía con su familia en el Reino Unido.



Patrocinaba y formaba parte de la junta directiva del Instituto SETI en California, que tiene como objetivo explorar y entender el origen del universo.



Era vicepresidente de la empresa Engro Corporation, que fabrica fertilizantes, alimentos y energía, e integra el Grupo Dawood, su compañía familiar.



Hoy, la Universidad de Strathclyde, Glasgow, Escocia, confirmó que Suleman era alumno de esa institución.



"Les escribo con gran pesar para compartir la noticia de que uno de nuestros estudiantes, Suleman Dawood, es un pasajero a bordo del submarino que desapareció en el Atlántico Norte", expresó el profesor Jim McDonald en un correo electrónico enviado al personal y a los estudiantes, antes de conocer el fatal desenlace.



La quinta víctima fatal es Stockton Rush, el director estadounidense de OceanGate Expeditions, organizadora del viaje y que él mismo fundó en 2009.



La empresa del hombre descrito por la revista Smithsonian como "el inventor temerario" comenzó a llevar clientes a ver los restos del Titanic a bordo de su sumergible especialmente construido para ello en 2021.



Rush dijo que la visita al naufragio formaba parte de una estrategia de marketing mientras intentaba desarrollar innovaciones para naves sumergibles.



Según el sitio web de su empresa, el estadounidense comenzó su carrera en 1981 como el piloto de transporte a reacción más joven del mundo, con 19 años.



En 1984, se convirtió en ingeniero de pruebas de vuelo en aviones de combate F-15 para McDonnell Douglas, pero en los últimos 20 años se embarcó en varias empresas tecnológicas relacionadas con el océano, entre ellas BlueView Technologies, que fabrica pequeños sistemas de sonda de alta frecuencia.



La esposa de Rush, Wendy, es descendiente de dos pasajeros de primera clase que murieron cuando el Titanic se hundió en 1912, informó hoy el diario estadounidense New York Times.