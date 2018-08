Pocos días después de que estallara el escándalo por el presunto circuito de coimas que pagaban empresarios de la obra pública a funcionarios de la administración anterior, laAsamblea Nacional de Ecuador discutirá un proyecto que exhorta al presidente Lenín Moreno a remover la estatua de Néstor Kirchner que se encuentra en la sede de la Unasur en la ciudad Mitad del Mundo.

Byron Suquilanda, del Movimiento Creo, propuso modificar el orden del día de este martes para tratar esta iniciativa, al argumentar que el monumento homenaje es "una apología del delito y de la corrupción rampante en la Argentina de los últimos años". 72 asambleístas avalaron el cambio de temario, por lo que el proyecto se discutirá próximamente.

"El Ecuador es un país muy rico en identidad cultural y con una vasta pléyade de hombres a los cuales tenemos que imitar —comenzó Suquilanda—. Es conocida por todos ustedes la secuela de actos de corrupción en el gobierno de Argentina. Y es conocido por ustedes que el cometido por el cual fue creada la Unasur no esta cumpliendo con ese cometido".

Y agregó: "No tiene nada que hacer en el frente del edificio de la Unasur el monumento del ex Presidente argentino, que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos. No es justamente la representación de la integridad latinoamericana para la cual fue creada la Unasur".

"Por eso quiero apelar al sentimiento patriótico de ustedes y, por la dignidad del pueblo ecuatoriano y por el buen ejemplo a nuestra juventud, para exhortar que dicho monumento sea removido del edificio. El monumento no tiene nada que ver con nuestra identidad cultural. Es una apología del delito y la corrupción rampante en la Argentina de los últimos años", completó el legislador.