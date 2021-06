El helicóptero presidencial fue atacado esta tarde en el aeropuerto Camilo Daza cuando volvía de Sardinata, Norte de Santander. El presidente Iván Duque, quien iba con su comitiva, aseguraron que no hubo heridos. El hecho se produjo una semana después de que la Brigada 30 del Ejército fuera atacada y dejara al menos 36 heridos y ninguno de gravedad. Abordo de la aeronave, que recibió cinco impactos, estaban los ministros de Defensa y del Interior. En este momento están suspendidos todos los vuelos en la terminal aérea.

El presidente Iván Duque señaló que “quiero informar al país que luego de cumplir compromiso en Sardinata el helicóptero fue victima de un atentado. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un hecho cobarde. Como gobierno no vamos a desfallecer en la lucha contra el narcotráfico, terrorismo y criminalidad organizada que operan en el país. No nos amedrentan con violencia. Nuestro estado es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos demostrando que el estado hace presencia en todo el territorio. He dado instrucciones de ir en contra de quienes pusieron en riesgo la vida de otras personas. Colombia sigue siempre fuerte enfrentando la criminalidad”.

En este momento ya se encuentran miembros de la Policía y el CTI de la Fiscalía para determinar en qué circunstancias se produjo el ataque. El presidente se encontraba con su equipo de gabinete adelantando un encuentro con las comunidades de Sardinata en el que se revisaron proyectos de inversión social y lucha contra el narcotráfico. Este municipio queda ubicado en la subregión del Catatumbo, donde varios grupos criminales se disputan las rutas del narcotráfico principalmente. Entre ellas el Eln y las disidencias de las Farc.

"Quiero informarle al país que luego de cumplir un compromiso en Sardinata, en el Catatumbo y aproximándonos a aterrizar en la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado" Presidente @IvanDuque pic.twitter.com/chJdAtcY84 — Presidencia Colombia ���� (@infopresidencia) June 25, 2021

El ataque contra el helicóptero del presidente se da en la misma ciudad donde hace pocos días también se presentó otro ataque contra funcionarios públicos. El 16 de junio pasado, una camioneta bomba entró a la Brigada 30 del Ejército y dejó más de 32 heridos. Aunque el Gobierno apunta que el atentado fue perpetrado por miembros del Eln, el grupo criminal desmintió el hecho.

Fuente: El Espectador