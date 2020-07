Las muertes de menores de edad por coronavirus aumentaron un 70% en el último mes en México, donde más de la mitad de los niños fallecidos son bebés de menos de dos años, informó hoy el ministerio de Salud mexicano en estadísticas cuya difusión dispararon alertas entre expertos y organizaciones como Save The Children.

Si bien las cifras absolutas son bajas, al pasar de 64 a 109 fallecimientos entre la primera semana de junio y la primera de julio, especialistas consideraron alarmante la tendencia alcista.

Del total de 268.000 casos registrados en el país, 6.332 fueron detectados entre menores de edad, pero la cifra se incrementó en un 97% en un mes.

Según los datos de la Dirección General de Epidemiología, hasta el 6 de julio se tiene el registro de 109 decesos de menores de 18 años, 52 niñas y 57 niños, por complicaciones provocados por la Covid-19. Al menos 42 fueron intubados y 34 tratados en terapia intensiva.

El 51% de los fallecimientos acumulados son de menores de dos años: 28 de 0 a 11 meses, y 25 de un año, mientras que hubo 14 casos fatales en niños de 2 a 5 años, 16 en el rango de entre 6 y 11 años, y 26 de 12 a 17 años.

Los estados que más muertes de niños registraron fueron la Ciudad de México, con 18 casos, el vecino Estado de México, con 13, así como Baja California y Oaxaca, con nueve.

En su mayoría, los niños fallecidos tenían algún padecimiento previo, según el doctor Emmanuel Sarmiento, especialista en psiquiatría infantil.

"Hay una lista de factores de riesgo que no difiere de los adultos: obesidad, niños inmunodeprimidos, cáncer, enfermedades cardíacas, etcétera. Los factores de riesgo no difieren de los adultos", explicó.

A nivel de contagios, el aumento fue exponencial en el estado central de Puebla, que registró un incremento de 247% en los casos positivos.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes señaló que el mayor porcentaje de infecciones por coronavirus se observa en la franja de edad de entre 12 y 17 años, con 2.912 casos, seguida del grupo de entre 0 y 5 años (1.741 casos) y, por último, los situados entre los 6 y los 11 (1.559 contagios).

Ante estas cifras alarmantes, la organización internacional Save The Children recordó que "aunque este grupo de edad fue catalogado de alto riesgo, también los niños están expuestos a contagiarse, enfermar, y en algunos casos incluso no lograr sobrevivir".

La ONG manifestó su preocupación por "los millones de niñas, niños y adolescentes en territorio mexicano" que, por condiciones preexistentes de vulnerabilidad y exclusión social, están aún más expuestos a la enfermedad, y propuso al Gobierno incorporar "el principio del interés superior de la niñez" a los planes de desescalada y políticas públicas para responder a la crisis sanitaria y socioeconómica.

Las alarmantes cifras de la pandemia en México, como en el resto del mundo, se suman al derrumbe económico que ésta provocó. Para frenar la parálisis económica, el estado que más muertes de niños registró desde el inicio de la pandemia, Ciudad de México, inició ayer la "nueva normalidad" con la reapertura de sus comercios, luego de tres meses de cierre.

De los más de 7.000 decesos registrados en la capital desde el inicio del brote, la mayoría eran amas de casa, empleados y comerciantes, reportó el diario El Universal.

Presidenta de Bolivia, contagiada

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, informó ayer que se contagió de coronavirus, que entrará en cuarentena, pero que se siente bien y seguirá trabajando aislada, según un video difundo en sus redes sociales.

"Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas todo este tiempo y, dado que esta semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positiva", contó la mandataria desde lo que parece ser su residencia. "Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy", agregó.

Bolivia

43 mil contagiados de coronavirus hay ya en Bolivia. Ayer se informaron 1.439 nuevas infecciones, una cifra récord para la nación latinoamericana afectada por el virus.

Perú

3.000 contagios de coronavirus en el sector minero se registran en Perú, con dos fallecidos, dijo la ministra de Energía y Minas, Susana Vilca, mientras la pandemia no da tregua.

España

73 rebrotes de coronavirus mantienen preocupadas a las autoridades de España, que no descartan volver a decretar el estado de alarma por la pandemia mundial.

Sudáfrica

225 mil contagios y algo más de 3.600 muertos registra Sudáfrica, uno de los grandes focos mundiales de la pandemia de Covid-19. Es el más golpeado de África.