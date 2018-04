Como un manotazo de ahogado, los abogados del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva habían presentado esta mañana un segundo “habeas corpus” en un intento por evitar que sea detenido a las 17 de este viernes. Sin embargo, la Justicia rechazó el recurso y de ese modo el exprimer mandatario brasileño comenzaría a cumplir hoy su condena de 12 años.

Fue el ministro Félix Fischer, del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, quien negó el segundo habeas corpus presentado por la defensa del ex Presidente. El pedido había ingresado a la justicia esta mañana, como respuesta al oficio enviado el jueves permitiendo la orden de captura.

La defensa alegó que aún no se había cerrado el plazo para la presentación de un nuevo y segundo recurso, al propio TRF-4. Los abogados señalaron que este plazo termina el próximo martes (10), la misma fecha en la que la defensa también podría presentar otro recurso contra la condena al propio STJ, instancia superior.

Después de la orden de arresto, Lula pasó la noche en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos, en São Bernardo do Campo. Según la determinación de Sérgio Moro, Lula debe entregarse hasta las 17 de este viernes a la Policía Federal en Curitiba.

Aunque el exmandatario habría dicho que no se va a entregar, igualmente el juez decidió que cuando sea detenido no sea esposado y no se aplique violencia.