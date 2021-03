El hecho ocurrió en el Hospital General de North York, cuando estuvo internada por una lesión en su pierna. Fue allí que le dieron una tercera dosis, a pesar de que ella ya recibido ambas dosis en el hogar para ancianos donde vive.

Hasta el momento, desconocen si la tercera vacuna que recibió pertenece a la misma firma que sus anteriores inyecciones. En Canadá, se están utilizando vacunas de los laboratorios Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.

La hija de la señora, Cinthya Whalen, explicó a CTV News que las complicaciones en su estado de salud fueron aumentando con cada una de las dosis y terminó de empeorar dramáticamente con la tercera.

“Está completamente incapacitada. No tiene idea, no sabe que estoy yo o ni siquiera que hay alguien en el cuarto la mayoría de las veces. No puede comer ni puede caminar“, relató la mujer.

Sin embargo, aclaró que su madre no se encontraba en las mejores condiciones de salud y que ya había sufrido una infección asintomática de Covid.

"No estoy diciendo que las vacunas la pusieron en este estado, pero los doctores no pueden encontrar la razón por la cual ella está así", indicó.