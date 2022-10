El exministro de Finanzas, Rishi Sunak, anunció ayer que se postula a primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña y el expremier, Boris Johnson, declinó su candidatura, un día antes del cierre de las candidaturas para esta elección interna del Partido Conservador que definirá quién reemplazará a la premier Liz Truss.



Truss anunció su renuncia el jueves pasado apenas seis semanas después de llegar al poder, en lo que es el Gobierno más corto en la historia del país, tras idas y vueltas de un plan económico que la llevaron a perder el respaldo de su Partido Conservador.



"El Reino Unido es un gran país, pero nos enfrentamos a una profunda crisis económica", tuiteó Sunak, un exbanquero de 42 años. "Por eso me postulo para ser líder del Partido Conservador y su próximo primer ministro. Quiero arreglar nuestra economía, unir a nuestro partido y cumplir por nuestro país", agregó. Sunak, ministro de Finanzas de 2019 a julio pasado, fue el primero en alcanzar el viernes último los 100 respaldos de diputados conservadores necesarios para participar de la carrera, pero esperó hasta ayer por la mañana para oficializar su candidatura. Tres nombres surgieron hasta el momento para reemplazar a Truss: Sunak; la actual ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, que presentó su candidatura el viernes; y el expremier Johnson, que renunció en julio tras una sucesión de escándalos. Pero Johnson anunció ayer que declinaba su postulación. "Desgraciadamente, en los últimos días llegué a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto; no se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el parlamento", dijo Johnson en un comunicado.