El ministro de Agricultura danés, Mogens Jensen, anunció este miércoles su renuncia al reconocer "errores" en su gestión, luego de las críticas provocadas por el sacrificio de visones al descubrirse una mutación del nuevo coronavirus en esos mamíferos.



"Considero que ya no cuento con el apoyo necesario de los partidos representados en el Parlamento. Tengo que dimitir", declaró Jensen ante la televisión pública DR. El ministro renunciante admitió la semana pasada que la orden del Gobierno de sacrificar a todos los visones en Dinamarca no había tenido una base legal.



"Cometimos un error. No existe fundamento jurídico para pedir a los criaderos de visones que sacrifiquen a sus animales fuera de las zonas" en las que se detectaron mamíferos contagiados, aseguró la semana pasada Jensen, quien, sin embargo, instó a las granjas a seguir sacrificando a los animales por “precaución”.



El 4 de noviembre, Dinamarca impuso restricciones en varias ciudades y ordenó el sacrificio de todos los visones -entre 15 y 17 millones de ejemplares- tras descubrirse una mutación del coronavirus en estos animales, transmisible a los humanos, que podría comprometer la eficacia de una futura vacuna.



"Está claro que se han cometido errores en mi ministerio, y me responsabilizo por ellos", agregó cuando fueron publicados los resultados de una auditoría sobre estos hechos, informó la agencia de noticias AFP.



Algunos criadores protestaron por el sacrificio de animales sanos y la prensa local reveló que la ley no permite esa práctica fuera de las zonas donde se concentran aquellos que están enfermos.



En busca de una solución, el Gobierno presentó un proyecto de ley para prohibir la cría de visones hasta 2022. Sin embargo, ni los esfuerzos ni las disculpas gubernamentales fueron suficientes y la propuesta recibió críticas incluso entre miembros de la izquierda del Gobierno social-demócrata minoritario.



Finalmente, el Gobierno y las partes que lo apoyan alcanzaron un acuerdo de prohibición de cría temporal hasta el 31 de diciembre de 2021.



La medida, que sigue los temores de que las mutaciones del coronavirus puedan transmitirse entre visones y humanos, incluye la prohibición -también hasta fines del año que viene- de importar o exportar estos animales vivos hacia o desde Dinamarca.



Dinamarca registra hasta la fecha 65.067 casos confirmados de coronavirus y 768 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Fuente: Télam