El panorama de la familia real tras la partida de la reina Isabel II no calma, e incluso empeora. Esta viernes se conocieron los últimos detalles de la salud del rey Carlos III, el heredero al trono que tomó el máximo lugar de la Corona el pasado 6 de mayo de 2023.

El líder de la realeza británica recibe actualmente un sofisticado tratamiento por cáncer en una clínica londinense y según la información oficial, “está respondiendo” de forma positiva. Sin embargo, allegados a la familia contrarrestan los datos de la prensa real.

Los detalles de la salud de Carlos III

“It’s not good” (no está bien), es la respuesta de todos los amigos y cercanos a Carlos Felipe Arturo Jorge al medio inglés The Daily Beast. Hasta el momento, se desconoce cuál es el tipo de cáncer que afecta la salud del máximo representante de la realeza británica.

Dentro del desgastante contexto real, Carlos III ha comentado a sus íntimos allegados que “está dispuesto a luchar”. “Por supuesto que está decidido a vencerlo y le están echando de todo. Todo el mundo se mantiene optimista, pero él se encuentra realmente muy mal”, resalta una fuente de The Daily Beast.

El rey Carlos III tiene cáncer y el Palacio de Buckingham dio detalles

Desde el Palacio de Buckingham confirmaron que “las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer”. Sin embargo, el comunicado oficial no especificó qué tipo de cáncer padece. El monarca había sido operado el pasado 26 de enero en la London Clinic por un agrandamiento de la próstata.

Sin embargo, había sido dado de alta tres días después luego de esa intervención quirúrgica: “El rey recibió esta tarde el alta del hospital tras un tratamiento médico planificado y ha reprogramado los próximos compromisos públicos para permitir un período de recuperación privada”.