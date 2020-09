Las autoridades sanitarias de Rusia notificaron hoy 7.500 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, un recuento diario que agudiza la tendencia al alza y preocupa especialmente en el caso de Moscú, que está ya en los niveles de contagio más altos desde principios de junio.



A nivel nacional, se detectaron 7.523 casos adicionales, lo que lleva a 1.143.571 el total desde el inicio de la pandemia.



La mayoría de los nuevos contagios se detectaron en Moscú con 1.792 positivos, una cifra que la capital no alcanzaba desde el 8 de junio, según la agencia TASS.



El número de fallecidos subió a 20.225, 169 más que en el balance difundido el viernes por el centro ruso responsable de la lucha contra el virus, de acuerdo a la agencia de noticias Sputnik.



El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó el viernes que por ahora el Gobierno no se plantea endurecer las medidas a nivel nacional para hacer frente a la pandemia.



Distinto es el caso de Moscú, epicentro de los nuevos casos, que a partir del lunes volverá a imponer restricciones para evitar los contagios, entre ellas una cuarentena para los mayores de 65 años junto con la recomendación a las empresas de volver al trabajo remoto.



"Los moscovitas mayores de 65 años y las personas más jóvenes, que padecen de enfermedades crónicas, no deberían salir de casa sin necesidad especial o abandonar sus residencias campestres en las afueras", escribió el alcalde Serguei Sobianin en su página web.



El alcalde capitalino también pidió a los mencionados grupos de riesgo evitar temporalmente los contactos con familiares y amigos que no viven con ellos.

Fuente: Télam