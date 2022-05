A continuación, un repaso de los principales hechos ocurridos hoy, en el día 75 de la invasión de Rusia a Ucrania:







-El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reivindicó y justificó la ofensiva en Ucrania durante un gran desfile militar en Moscú para conmemorar la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo de 1945. "Me dirijo a nuestras fuerzas armadas: ustedes luchan por la patria, por su futuro", afirmó Putin desde un palco de honor al dar un discurso antes de que miles de soldados desfilaran frente a él en la plaza Roja de Moscú y en el que volvió a acusar al Gobierno de Ucrania de neonazi y calificar la invasión de “respuesta preventiva”.







-Horas antes, el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, había dicho que su país no dejaría que Rusia "se apropie de la victoria" sobre el nazismo. En Ucrania y Europa occidental se recordó ayer la capitulación nazi. Zelenski también se mostró confiado en derrotar al Kremlin pese a los avances del Ejército ruso.







-Las destituidas autoridades municipales ucranianas de Mariupol, en la región del Donbass, dijeron hoy que fuerzas rusas reanudaron los ataques contra la planta de Azovstal tras el fin de las evacuaciones, un día después de que los militares ucranianos atrincherados en la acería reiteraran que no piensan capitular. En esa ciudad conquistada por Rusia el mes pasado, separatistas prorrusos también celebraron el aniversario de la derrota nazi.







-Las fuerzas ucranianas dispararon este lunes varios misiles hacia Jerson, capital de la provincia homónima del sur de Ucrania que se encuentra bajo control de las fuerzas militares rusas. En la ciudad se escucharon varias explosiones, reportó un corresponsal de la agencia de noticias Sputnik. Poco después, una fuente castrense confirmó a esa agencia que las defensas antiaéreas abatieron en la zona de Chernobaevka cinco cohetes, presuntamente lanzados hacia el norte de Jerson.







-En Odesa, en el sur de Ucrania, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se vio obligado a protegerse, durante una visita sorpresa, debido a ataques con misiles, informó un funcionario de la Unión Europea.







-En Polonia, un grupo de manifestantes pro-Ucrania roció con líquido rojo al embajador ruso cuando este se dirigía hacia el cementerio de la capital polaca, donde descansan los restos de soldados soviéticos muertos durante la Segunda Guerra Mundial.







-A pedido del Gobierno ucraniano, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que el jueves próxima celebrará una sesión extraordinaria sobre "el deterioro de la situación de los derechos humanos en Ucrania".







-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anticipó que la institución presentará en junio una respuesta al pedido de adhesión urgente a la Unión Europea hecho por Ucrania.







-Estados Unidos suspendió durante un año los aranceles sobre el acero proveniente de Ucrania, para sostener las exportaciones del país devastado por la invasión rusa, anunció el Departamento de Comercio. "La industria siderúrgica ucraniana es particularmente importante para la economía del país. Emplea un ucraniano de cada 13, con puestos bien remunerados", destacó la cartera.