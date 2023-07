Rusia realizó hoy un "ejercicio" militar con disparos reales en el mar Negro, tras advertir que consideraría como blancos a todos los barcos en ruta a Ucrania, en el marco de su retirada del acuerdo para exportar granos bloqueados por la guerra, que Turquía se mostró optimista de poder reactivar.



El Ministerio de Defensa de Rusia informó que la Marina había realizado "disparos reales de misiles de crucero antibuques contra un barco diana (blanco) en el campo de entrenamiento de combate en la parte noroeste del mar Negro".



"El barco diana fue destruido como resultado de un impacto de misil", detalló, en un comunicado subido a su canal de Telegram, que replicó la agencia de noticias AFP.



"También durante el ejercicio, los barcos y la fuerza aérea trabajaron en acciones para aislar la zona temporalmente cerrada a la navegación y también realizaron un conjunto de medidas para detener al barco atacante", agregó el organismo ruso.



Ucrania respondió que también había advertido a los barcos que se dirigían a los puertos controlados por Rusia.



Esto se produce luego de que el miércoles pasado Rusia advirtiera que los cargueros dirigidos hacia puertos ucranianos podrían considerarse sospechosos de ser buques de cargamento militar, tras suspender el acuerdo firmado en julio de 2022 y prorrogado en tres ocasiones, y que permitió exportar casi 33 millones de toneladas de granos bloqueados por la guerra.



Según Rusia, no se cumplió un pacto firmado en paralelo para vender sus productos agrícolas, especialmente fertilizantes, afectados por las sanciones impuestas por Occidente, entre otras cuestiones.



Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anticipó que preparaba con el Ejército y el Gobierno "una serie de acciones" para garantizar la continuidad del corredor del Mar Negro para exportar cereal ucraniano.



"Continuamos el trabajo sistemático para proteger nuestros puertos e infraestructuras del acuerdo del grano", dijo el mandatario en un comunicado sobre una reunión con los jefes de las Fuerzas Armadas y Fuerza Naval, además de su ministro de Infraestructuras.



La ONU tachó las amenazas contra buques civiles de "inaceptables" y aseguró que la retirada rusa del acuerdo "agravará aún más la crisis".



"Se debe evitar a toda costa cualquier riesgo de que se extienda el conflicto como resultado de un incidente en el mar Negro -ya sea intencionado o un accidente-, ya que podría tener consecuencias catastróficas para todos nosotros", declaró la subsecretaria general de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, ante el Consejo de Seguridad.



Por su parte, el responsable de la ONU para asuntos humanitarios, Martin Griffiths, expresó que que para muchos de los 362 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, la suspensión "es una amenaza para su futuro, el futuro de sus hijos, de sus familias".



Ucrania y Rusia producen en conjunto un tercio del trigo mundial y sus exportaciones son clave también en maíz y aceite de girasol, por lo que el bloqueo a las exportaciones por la guerra afectó la seguridad alimentaria de países en vías de desarrollo y provocó un fuerte aumento de los precios.



Desde el anuncio de la suspensión del acuerdo se intensificaron los bombardeos sobre puertos ucranianos y hoy hubo un nuevo ataque sobre almacenes de grano en Odesa, según el gobernador local, Oleg Kiper.



Kiper precisó que la ofensiva destruyó 100 toneladas de guisantes y 20 toneladas de cebada, y dos personas resultaron heridas, informó la agencia de noticias Europa Press.



En este contexto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mostró hoy su optimismo de que se reactive el acuerdo de granos durante unas negociaciones que mantendrá en agosto con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la reunión prevista en agosto.



"Creo que debatiremos este tema en detalle con el señor Putin y aseguraremos que este movimiento humanitario continúe", dijo Erdogan, que junto a la ONU ejercieron de mediador para el pacto, citado por la agencia de noticias Sputnik.



El viceministro de Exteriores ruso, Serguei Vershinin, tampoco descartó que examinen la navegación en el mar Negro.



"Estoy seguro de que estos temas también formarán parte de la agenda. Adivinar alguna cosa ahora me parece un error. Pero es innegable que países como Rusia y Turquía tienen una responsabilidad y un papel especiales", deslizó Vershinin, que calificó de "peligrosa e imposible" la idea de que los buques turcos escolten las naves ucranianas con grano.



En paralelo, Putin anunció que el domingo recibirá al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y advirtió que usará "todos los medios" a su disposición para proteger a Bielorrusia de posibles ataques, luego de que Polonia, uno de los aliados de Ucrania, reforzara sus defensas en la frontera con este país.



"Una agresión contra Bielorrusia equivaldrá a una agresión contra Rusia. Responderemos con todos los medios a nuestra disposición", declaró Putin durante una reunión de su Consejo de Seguridad, y consideró que Polonia intenta "intervenir directamente en el conflicto" para ocupar territorio ucraniano.



Hoy también hubo movimientos dentro del Gobierno de Zelenski, que puso fin al mandato de su embajador en el Reino Unido, Vadim Pristaiko, clave en las relaciones entre ambos países en medio de la guerra.



El decreto firmado por Zelenski no detalla las razones de la decisión, pero el embajador se había mostrado crítico recientemente con el presidente ucraniano, lamentando sus "sarcasmos" dirigidos al ministro británico de Defensa, Ben Wallace, que había dicho que el Reino Unido no era "ningún servicio de Amazon" de entrega de armas para Ucrania y sugirió que Kiev podría expresar más "gratitud", durante la cumbre de la OTAN celebrada este mes en Lituania.



Se trata de la segunda baja dentro del gobierno ucraniano, después de que en las últimas horas el ministro de Cultura, Oleksandr Tkachenko, anunciara su dimisión por desacuerdos sobre la movilización de fondos para proyectos culturales en medio de la guerra contra Rusia, horas después de que Zelenski pidiera al primer ministro considerar reemplazarlo.