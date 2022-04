Rusia entregó al Gobierno ucraniano un documento con sus exigencias para poner fin a la invasión de Ucrania y espera la respuesta de Kiev, dijo hoy el vocero del presidente ruso, Vladimir Putin.



El mes pasado, durante negociaciones en Turquía, delegados ucranianos presentaron a los de Rusia sus propias propuestas con vistas a un acuerdo de paz, incluyendo declarar a Ucrania neutral a cambio de garantías de seguridad supervisadas por otros países.



Rusia había recibido con beneplácito las propuestas y prometido estudiarlas y responder.



Dmitri Peskov, vocero del Kremlin y de Putin, explicó en una conferencia telefónica que Rusia envió a Ucrania el borrador de un documento "absolutamente claro y elaborado” con sus exigencias para poner fin a la invasión que lanzó hace dos meses.



“La pelota está en su cancha, estamos esperando una respuesta”, resaltó Peskov, informó la agencia de noticias Sputnik.



Peskov no dio más detalles, pero culpó a Ucrania por el lento progreso en las negociaciones y afirmó que Kiev se desdice constantemente de los compromisos que había asumido en las conversaciones del 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul.



“La dinámica de trabajo del lado ucraniano (en las negociaciones) deja mucho que desear. Los ucranianos no muestran una gran inclinación a intensificar el proceso de negociación", dijo.



Tras la reunión en Turquía no quedó claro con qué regularidad las dos partes se hablaron desde entonces.



Las conversaciones se enfriaron luego de que Ucrania y potencias occidentales acusaron a las fuerzas rusas de cometer matanzas deliberadas de civiles en medio de su retirada de los alrededores de Kiev, a fines de marzo.



Hace menos de dos semanas atrás, no obstante, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que Ucrania seguía "dispuesta" a negociar con Rusia mientras se defiende de la invasión.