Rusia superó el millón de contagios de coronavirus, informaron hoy autoridades. Mientras, el presidente Vladimir Putin defendió las ventajas de la educación presencial al conversar con alumnos en el día que marca el comienzo del ciclo lectivo en el país.



Rusia es el cuarto país del mundo con más casos confirmados de coronavirus, por detrás de Estados Unidos, Brasil e India.



Los 4.729 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas elevan la cifra total a 1.000.048, mientras que más de 815.000 personas se recuperaron hasta ahora y más de 17.000 fallecieron, informó el Ministerio de Salud.



Pese a estas cifras, al día de hoy Rusia ya levantó la mayoría de las restricciones y confinamientos que estuvieron vigentes en la mayoría de las regiones del país para contener la pandemia.



El mes pasado, las autoridades anunciaron la aprobación de la primera vacuna contra la Covid-19, algo a lo que expertos occidentales reaccionaron con escepticismo e inquietud, ya que la vacuna solo se probó en unas pocas decenas de personas.



La semana pasada, funcionarios de Salud anunciaron el inicio de ensayos avanzados de la vacuna entre 40.000 personas.



Hoy en tanto, la celebración del "Día del conocimiento" marca el inicio simbólico -el efectivo será el día de mañana- del ciclo lectivo en Rusia. El retorno a las aulas se produce entre importantes medidas de seguridad.



Entre ellas se incluye el uso de mascarillas en el interior de los centros educativos, que sin embargo no será obligatorio para los niños, controles de temperatura corporal y la prohibición de actividades masivas al menos hasta fines de 2020.



El presidente Putin defendió hoy las ventajas de educación presencial frente a las clases a distancia durante una conversación con alumnos rusos, informó la agencia de noticias EFE. "El formato a distancia no puede sustituir al presencial, solo lo puede complementar", aseguró el líder ruso.



Putin admitió no obstante que la educación telemática a la que pasaron cerca de 16 millones de escolares rusos durante la primavera pasada, tiene, sin duda, sus ventajas que serán aprovechadas también en el futuro. "En el proceso educativo es muy importante la comunicación con los profesores y los compañeros de clase", aseguró Putin durante una videoconferencia, transmitida en directo por la televisión estatal rusa.



En este sentido, subrayó que el mejor resultado lo alcanza la gente "que trabaja en equipo", algo que sería difícil sin una interacción presencial. "En nuestro país nadie planea pasar plenamente a la educación a distancia", resumió el mandatario, quien pidió a la vez a los alumnos rusos cumplir las reglas impuestas para frenar los contagios de coronavirus.

