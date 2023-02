La cifra de muertos en Chile raíz de los incendios forestales en la zona centro-sur del país ascendió a 24 personas, en tanto suman 554 los heridos, de los cuales 16 están graves, según un nuevo informe divulgado hoy por las autoridades.



"Tenemos un recuento de 26 personas hospitalizadas en las condiciones de gran quemado, lo que implica que esa cifra subió de 24 a 26 entre el día de ayer y el día de hoy", indicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante una conferencia de prensa.



Agregó que "hay 10 detenidos por eventual responsabilidad en la generación de incendios" y sostuvo que "la generación intencional de incendios va a ser perseguida penalmente por el Gobierno de Chile".



El funcionario indicó que en la jornada de hoy "no hay temperaturas extremas. Mantenemos altas temperaturas en las regiones que van desde Valparaíso a la región de las Araucanía, pero no son extremas". No obstante, advirtió que durante la semana "las regiones metropolitanas y Ñuble sufrirán temperaturas extremas y el escenario será complejo".



A su vez, Monsalve dijo que "en la Región de Ñuble y en la Región de Biobío la actividad de esos incendios durante el transcurso de la noche fue menor a la esperada, lo cual, desde el punto de vista del contexto de la emergencia que vivimos, es un escenario un poco mejor a lo que habíamos vividos los días anteriores".



En este sentido, el subsecretario indicó que "el viernes se registraron 76 nuevos incendios durante el día, luego 16 el sábado, y que "al horario que llevamos, tenemos 8 nuevos incendios durante el día, que esperamos que no sigan creciendo".



Y agregó "hay 260 incendios en estos momentos en Chile, de los cuales 51 están en combate, y de esos 28 son considerados incendios relevantes". A su vez, el funcionario "la Policía de Investigaciones tiene 89 efectivos desplegados en las zonas afectadas por la emergencia y Carabineros de Chile tiene 908".



Con respecto a los bomberos, declaró que "hay cerca de 895 voluntarios desplegados, más de 70 carros de bomba". Consultado por las denuncias de la desaparición de dos personas, Monsalve explicó que fueron halladas y que actualmente "no hay personas desparecidas".



Respecto a la infraestructura sanitaria, el subsecretario del Interior señaló que "hay dos hospitales evacuados, pero están atendiendo las urgencias que son Lautaro y Purén. Tenemos postas afectadas, que son tres que están en evaluación y tenemos una infraestructura hospitalaria considerada destruida, que es una posta rural".



Por el desarrollo de estos incendios el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, informó que envió a Chile un avión con un contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en la extinción y control de los incendios que están azotando a Chile, tras el pedido ayuda a varios gobiernos, incluido el español, publicó la agencia de noticias DPA.



Sánchez subrayó que España "conoce bien el drama de los incendios forestales" y mandó su apoyo al pueblo chileno.