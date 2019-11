Festejos. Multitudes de bolivianos celebraron en La Paz, tras enterarse del fin del gobierno de Evo Morales, que ocupó el cargo desde el 2006.

El canciller Jorge Faurie afirmó que hasta anoche el renunciante presidente de Bolivia, Evo Morales, no había pedido asilo político en Argentina, al sostener que "no hay ninguna indicación en ese sentido" y por ello "no se puede confirmar algo de esa índole".

Morales, dijo Faurie al canal TN, "está en la zona de Cochabamba, de donde es originario, y no tenemos otro conocimiento respecto de qué va a hacer". Consultado sobre si Argentina le daría asilo al renunciado mandatario, Faurie respondió: "No tenemos ninguna indicación en ese sentido. No podemos confirmar algo de esta índole".

Según medios nacionales, el presidente Mauricio Macri y el mandatario electo Alberto Fernández conversaron sobre la renuncia de Morales. El presidente electo le envió a Macri un whatsapp en el que proponía un diálogo. Macri aceptó y conversaron por teléfono durante 10 minutos.

Fernández preguntó al actual mandatario cuál era la situación, a lo que Macri le dio información sobre un refugiado que se encuentra en este momento en la embajada argentina en Bolivia. "Te pido que a los que vengan y pidan asilo los protejas", le habría manifestado Fernández.

Desde que Morales anunció su renuncia, se especuló con la posibilidad de su llegada a Buenos Aires como exilado político. Pero a continuación se desmintió esa posibilidad, así como que había solicitado "permiso de sobrevuelo" para aterrizar en Ezeiza.

Alberto Fernández sostuvo ayer que "en Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado y la pasividad del Ejército", y consideró que el "quiebre institucional" es "inaceptable".

"En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado contra Evo Morales, que había convocado a un nuevo proceso electoral", expresó Fernández por Twitter. "En Bolivia, manifestaciones violentas por parte de las fuerzas policiales, incendian viviendas y secuestran personas mientras las Fuerzas Armadas le sugieren a Morales que renuncie", expresó la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. Y prosiguió en Twitter: "Lo de Bolivia se llama golpe de Estado".



"Agradecido"

El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) celebró el "fin de la tiranía", en alusión a la renuncia del mandatario Evo Morales y del vicepresidente del país, Álvaro García Linera. "Nunca olvidaré este día único. El fin de la tiranía. Agradecido como boliviano. Viva Bolivia!!!!!", escribió Mesa en Twitter.