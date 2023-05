La justicia de Bolivia abrió ayer una investigación por la muerte del interventor del exBanco Fassil de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Colodro, quien cayó desde el piso 15 de un edificio, donde se ubicaba su oficina.

La policía encontró la noche del sábado el cuerpo del hombre de 55 años en la vereda frente al edificio de la entidad bancaria, que había sido intervenida en abril por falta de solvencia, que impedía el retiro de dinero de los clientes.

El ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, dijo que en el informe de la autopsia identificó como causa de la muerte "shock traumático, con laceraciones múltiples en los órganos internos y politraumatismo fruto de la caída". Asimismo, Del Castillo mencionó que los investigadores encontraron una carta manuscrita de dos hojas en la oficina de Colodro y que se realizarían las pericias pertinentes para certificar la veracidad de la misiva, aunque no dio detalles de su contenido.

La investigación se centra en la familia y los allegados laborales de Colodro, que será indagados. No había detenidos informó el funcionario, quien agregó que no se descarta ninguna hipótesis. Del Castillo mencionó la posibilidad de indagar en el origen de las heridas del interventor, ya que no se descartaba que puedan haberse producido antes de la caída.