El embajador argentino en Santiago de Chile, José Octavio Bordón, sostuvo yer que se vivieron momentos "muy difíciles" en la sede diplomática que fue atacada el viernes por manifestantes durante las protestas contra el presidente Sebastián Piñera, y adelantó que se tomarán "medidas de resguardo" para cuidar "los bienes de la República".

La oposición de Chile criticó ayer duramente los cambios "profundos" e "intensos" a la Constitución anunciados por el presidente Sebastián Piñera, quien reconoció la necesidad urgente de una reforma de la carta magna tras más de tres semanas de agitación social. Después de 22 días de protestas, graves hechos de violencia y represión, Piñera admitió que el cambio del texto constitucional es un asunto urgente, después de haber dicho semanas atrás que la prioridad para su gobierno era recuperar la paz y poner en desarrollo un "agenda social" que dé respuestas a las demandas que estallaron en las calles de todo Chile.



"Hoy pienso que los cambios a la Constitución tienen que ser más profundos y más intensos de lo que pensaba algunos años atrás; no quiero comprometerme con plazos, pero tengo claro que hay un sentido de urgencia, esto es para ahora", dijo el mandatario en una entrevista publicada ayer por el diario El Mercurio.



Tras conocerse los dichos del gobernante, diversos líderes opositores mostraron su rechazo al anuncio.



El presidente del progresista Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, opinó que estas medidas llegarán tarde como solución porque "el clamor ciudadano es para una nueva constitución, no para cambios, es para un plebiscito". Una crítica compartida por el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, quien consideró que lo planteado por Piñera descarta una real participación ciudadana. "La gente no quiere más medidas parche", afirmó.



El líder del Partido Socialista también estimó que la solución recae en la convocatoria de un plebiscito y exhortó al mandatario a impulsar "una acusiosa agenda en contra de los abusos" que de respuesta a las demandas sociales, según consignó la radio Bio Bio.