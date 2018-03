El presidente de Brasil, Michel Temer admitió hoy que puede ser candidato a la reelección en las elecciones de octubre.‘Todavía no lo decidí, no es improbable, pero todavía no lo decidí‘, dijo Temer, en breves declaraciones hechas luego de un encuentro con su par colombiano, Juan Manuel Santos.

Temer, quien asumió en 2016 luego de la destitución de DIlma Rousseff, de quien era su vicepresidente, es el gobernante más rechazado en las encuestas de la historia democrática brasileña, con una aprobación que gira en torno del 3% al 5%.Cuestionado sobre cuándo tomaría la decisión de ser candidato, respondió que ‘el tiempo lo dirá‘.

Temer comentó que conversa del asunto con su ministro de Economía, Henrique Meirelles, quien ya avisó que tiene intenciones de inscribirse como precandidato presidencial.Otro aliado aunque crítico de Temer, el gobernador del estado de San Pablo, Geraldo Alckmin, fue oficializado hoy como precandidato presidencial por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

Sin disputa interna, Alckmin renunciará a la gobernación el 6 de abril para dedicarse a su candidatura, que según las encuestas tiene un apoyo del 7%.Alckmin es el presidente del PSDB y fue candidato presidencial en 2006, siendo derrotado en el balotaje por Luiz Inácio Lula da Silva, el actual y único precandidato del Partido de los Trabajadores (PT).

El alcalde de San Pablo, Joao Doria, del PSDB, renunciará a su cargo también en abril para intentar ser gobernador de San Pablo, el estado más rico y poblado del país, luego de que se frustrara su carrera presidencial.Apenas termine el mandato el 31 de diciembre, Temer será investigado en las dos causas de corrupción abiertas por la fiscalía general en 2017, acusaciones que fueron rechazadas por el Congreso y que están suspendidas hasta que dure su función con fueros presidenciales.