Arrestado. Agentes de justicia en la escena del crimen, tras el tiroteo que conmocionó a Estados Unidos. El sospechoso fue arrestado por el incidente en Maryland.

Un hombre armado disparó ayer a través de una puerta de vidrio en la redacción de un periódico en Annapolis, la capital del estado de Maryland en Estados Unidos, matando al menos a cinco personas e hiriendo a varias más, dijeron las autoridades.



El sospechoso fue arrestado poco después del ataque en el noreste de Estados Unidos (EEUU), sin que se enfrentara a la policía. La fuerza de seguridad dijo que desconocía los motivos del incidente, pero cree que el hombre, un adulto blanco que utilizó un arma larga, actuó solo.



Phil Davis, reportero de tribunales y sucesos del Capital Gazette que estaba en el edificio al momento del tiroteo, dijo en una entrevista con el Baltimore Sun que la redacción parecía "una zona de guerra". Davis y otros estaban escondidos bajo sus escritorios cuando el hombre dejó de disparar, informó el diario Capital Gazette, donde ocurrió el incidente.



"No sé por qué se detuvo", declaró. "Por mucho que trate de expresar lo traumatizante que es estar escondido bajo tu escritorio, no lo sabrán hasta que estén ahí y se sientan impotentes", agregó.



Una fuente policial dijo a CBS News que el sospechoso es un hombre de unos 20 años de edad que no llevaba identificación. Dos fuentes policiales dijeron a CBS News que el sospechoso usó una escopeta.



La policía recuperó algo que agentes pensaron que podía ser un aparato explosivo. Unas 170 personas fueron evacuadas del edificio. Por ahora, el tiroteo en Annapolis (capital de Maryland) está siendo tratado como un incidente local y no como uno terrorista, dijo un funcionario policial. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) estaba en el lugar de los hechos asistiendo a las autoridades locales, dijo el funcionario.



El presidente Donald Trump fue informado del tiroteo, dijo la portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters. El mandatario utilizó las redes sociales para trasladar sus condolencias a los familiares de



la víctimas y su agradecimiento a los servicios de emergencia.



"Antes de salir a Wisconsin me informaron sobre el tiroteo en el Capital Gazette en Annapolis, Maryland. Mis pensamientos y oraciones son para las víctimas y sus familias. Gracias a todos los miembros de los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar de los hechos", escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.



Un presunto testigo del tiroteo empleó la misma red social para informar que los disparos atravesaron una puerta de cristal de las oficinas del periódico hiriendo a varios empleados.



Este tiroteo ha tenido repercusiones en otras partes del país, como Nueva York, donde la Policía reforzó la seguridad en varios medios de comunicación de la ciudad. Imágenes facilitadas por distintos medios mostraron a policías en la puerta de las sedes de cadenas como CBS y en la del diario The New York Times, unas medidas que regularmente se aplican cuando hay un atentado o un ataque grave en Estados Unidos.



El Departamento de Policía de Nueva York indicó que el despliegue especial "no está basado en ninguna amenaza específica" sino que se trata de una "práctica habitual" en este tipo de situaciones.



El teniente Ryan Frashure precisó que numerosos heridos habían sido trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento.



Frashure explicó que, gracias a la rápida respuesta de los equipos de emergencia, el "sospechoso ya se encuentra bajo custodia" policial a la espera de ser interrogado por las autoridades. "Sólo hay un sospechoso, es nuestro único sospechoso", aseguró.



Posteriormente, en otra declaración a la prensa, Frashure dijo que el detenido es un hombre blanco que no llevaba consigo ningún tipo de identificación y que empleó un arma de "cañón largo".



El jefe del Gobierno del condado de Anne Arundel (cuya sede es Annapolis), Steven Schuh,



elogió la labor de los servicios de emergencias, puesto que "si no hubieran llegado tan rápido como lo hicieron, esto podía haber sido mucho peor". Efe y Reuters