La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró que una de las razones por las que no se ha podido detener la pandemia de coronavirus es debido a que los países no invirtieron lo necesario en hacer test, en facilitar el aislamiento de los infectados, en rastrear sus contactos y en ponerlos en cuarentena.

"Estamos gastando miles de millones de dólares en estímulos fiscales, poniendo grandes cantidades de dinero para mitigar el impacto de este virus, pero no hemos invertido colectivamente en el proceso de diagnosticar, rastrear contactos y ponerlos en cuarentena", dijo el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan. Sostuvo que cada dólar invertido en esas medidas hubiese evitado mcho daño económico.

"No hemos invertido lo suficiente en la arquitectura de salud pública, en la fuerza de trabajo de la sanidad... No hemos invertido lo necesario en esa parte de la ecuación", insistió el médico, uno de los grandes responsables en la OMS de Como parte de esa reflexión, Ryan consideró que los test, las cuarentenas y el rastreo de contactos serán "una parte inmensamente importante de la próxima fase" de la lucha contra el coronavirus, que se sigue propagando en el mundo. Recordó que los países que se centraron en esas medidas -particularmente en Asia- lograron contener de forme eficiente los contagios. Ryan dijo que también faltó invertir "en educación y en participación comunitaria", lo que hoy facilitaría que la gente aceptara más fácilmente estrategias como el uso de aplicaciones en teléfonos móviles para el rastreo de contactos. "Si la gente no participa y no quiere dar su información de contacto es obviamente porque tiene cierto temor sobre cómo se utilizará esa información. Entonces estamos frente a un problema de confianza", comentó el experto. Ryan animó a los gobiernos a "trabajar duro" para construir la confianza que se requiere para que la gente se sienta cómoda a la hora de dar información personal para ser contactada en caso de que luego se sepa que ha estado en un lugar que ha sido foco de contaminación.

La vuelta al colegio podrá considerarse segura si se realiza en un contexto en el que la transmisión local del coronavirus es baja, consideró la Organización Mundial de la Salud.

España: 3715 casos

España reportó 3.715 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde finales de mayo, que elevan a 370.867 el total de afectados desde que empezó la pandemia. El último informe del Ministerio de Salud informó además de 127 fallecidos y cifra en 28.797 las víctimas mortales por el coronavirus.