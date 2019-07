Un hombre que manejaba su BMW chocó mientras transmitía por Facebook Live, y como consecuencia uno de sus hijos perdió la vida y el otro se encuentra internado en grave estado, en coma.

Ocurrió en Palermo, Italia. Las víctimas son Francesco Provenzano y su hermano, Antonino Provenzano de 9 años. Ambos iban a bordo del coche que manejaba su papá, Fabio Provenzano, de 34 años.

El grave accidente ocurrió el viernes pasado y conmocionó a todos los habitantes de la localidad de Partinico. Según reportaron los medios, el conductor iba a gran velocidad manejando su coche mientras hacía una transmisión en vivo por Facebook Live y perdió el control del auto, por lo que terminó chocando.

El nene murió en el acto, mientras que su hermanito fue ingresado de urgencia al Hospital de Villa Sofía, donde se encuentra hospitalizado, en coma. Médicos precisaron que el pequeño sufrió daños “irreversibles”. En tanto, su papá se encuentra internado, con algunas heridas, pero ninguna de ellas es de gravedad.

El coche iba por la autopista Palermo-Trapani. El hombre estaba transmitiendo por Facebook, e iba a una velocidad importante, mayor a la permitida, razones por las cuales no pudo controlar al vehículo de alta gama y él y los chicos terminaron chocando. No obstante, la Policía italiana se encuentra investigando a qué se debió el accidente y no ha cerrado la investigación.

De hecho, comenzada la investigación la Policía averiguó, a partir de los testimonios recogidos de los testigos y del círculo íntimo de las víctimas, que circulaba en las redes sociales el video del accidente. Inmediatamente, el video fue retirado de esta red social.

Pero antes de que fuera retirado se conoció que en el mismo se veía a la cara del papá en primer plano, hasta que se escucha un ruido en el motor, y de repente todo se pone en negro. El padre tiene traumatismo craneal, hemorragia cerebral, traumatismo torácico y lesiones en la columna vertebral.

Ahora podría ser acusado de homicidio por conducción irresponsable, en tanto se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas.