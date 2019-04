Luego del arrasador incendio en la catedral de Notre Dame en París, uno de los íconos de la capital francesa, persisten dudas sobre la resistencia de la estructura. El secretario de Estado Interior adelantó que habrá una reunión con expertos y arquitectos para tratar de determinar "si la estructura es estable y si los bomberos pueden aventurarse dentro para seguir con su misión".

El devastador incendio que afectó a uno de los edificios más emblemáticos del mundo duró más de doce horas y se inició en la parte superior de la catedral gótica, destruyendo parte del tejado y su emblemática aguja.

El vocero de los bomberos de París Gabriel Plus anunció que después de un enorme esfuerzo lograron apagar el fuego y que actualmente trabajan en la fase de peritaje. Plus habló de un balance material "dramático": "todo el tejado está siniestrado, toda la armadura quedó destruida, una parte de la bóveda se derrumbó, la aguja ya no existe", se lamentó. A pesar del desastre las dos torres emblemáticas se mantuvieron en pie, así como el gran rosetón de la fachada sur.

El vocero de los bomberos ponderó el arduo trabajo en el lugar: dijo que entraron durante la noche "con mucha valentía" en las torres para combatir el incendio desde adentro y "evitar justamente que se derrumbasen".

En tanto que el presidente Emmanuel Macron anunció a los pies de la catedral que la reconstruirán. "Se evitó lo peor", dijo el mandatario francés, visiblemente emocionado. "Es nuestra historia, el lugar donde vivimos nuestras guerras y liberaciones, es desde donde parten todas las distancias. Es la catedral de todos los franceses, aún los que nunca estuvieron aquí". Mientras que el nuevo titular de la Conferencia Episcopal de Francia, Eric de Moulins-Beaufort aclaró que la restauración del edificio llevará "años de obras".

El fuego quemó la estructura de madera del techo de más de 100 metros de longitud conocido como "el bosque" por el gran número de vigas que se usaron para instalarlo así como la aguja de 93 metros de alto, uno de los símbolos de París.