Cuando pesaba sobre él un pedido de captura como consecuencia a la anulación de su indulto, el ex presidente Alberto Fujimori fue ingresado a una clínica de Lima.

Fujimori fue internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre tras una aparente recaída de su salud. Llegó el jueves por la tarde, de la mano de su hijo Kenji, mientras su abogado apelaba la decisión del Poder Judicial, informaron medios locales.

La Corte Suprema peruana anuló este miércoles el indulto humanitario y ordenó la captura inmediata del ex presidente, libre desde diciembre tras una polémica decisión del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

El juez Hugo Núñez, del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, declaró fundado el pedido de familiares de las víctimas "de no aplicación del indulto humanitario en favor de Alberto Fujimori", señaló el Poder Judicial en Twitter.

Asimismo, el juez dictó orden de captura contra Fujimori, de 80 años, quien vivía solo en el barrio residencial de La Molina, al este de Lima.

"El juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el ex presidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria", tuiteó el poder judicial.

Alejandro Aguinaga, médico de Fujimori, no ocultó su sorpresa por la noticia. "Vemos que en el Perú no se respeta nada, no se respeta la independencia de poderes, el indulto al presidente Fujimori fue una acción constitucional", dijo indignado a la radio RPP.