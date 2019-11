La policía holandesa informó este viernes que tres personas fueron apuñaladas en una calle comercial en La Haya, en Holanda. Las autoridades, que se encuentran en la zona de los hechos, la principal calle comercial de la ciudad, buscan a un hombre de entre 45 y 50 años de cabello rizado y conjunto deportivo gris.

En una conversación telefónica con The Associated Press, la vocera de la policía local, Marije Kuiper, dijo que no estaba claro todavía que el ataque pudiera calificarse como terrorista.

Wat shoppers zaten vast in de Stradivarius-winkel direct naast de Hudsons Bay, zij worden nu door de politie uit de afzetting geleid pic.twitter.com/rGHcVs6ggJ — Wouter S. van Dijke �� (@WoutervD) November 29, 2019

Distintas personas que se encontraban en el lugar subieron imágenes de las escenas a las redes sociales. Algunas de ellas muestran como los servicios de emergencia llegan al lugar para proveer asistencia. La zona se encontraba particularmente concurrida, considerando que este viernes es el “Black Friday”, día donde numerosos comercios comienzan a ofrecer descuentos en sus productos de cara a la temporada de compras navideña.

La calle ha sido bloqueada y la policía pidió al público no acercarse a la zona. Además, solicitaron ayuda al público para localizar al sospechoso. “Si lo ven, llamen al 112 (el número de emergencias), o al servicio de WhatsApp policial", indica el mensaje. Además, pidieron que los testigos se acerquen a una estación de policía.

El ataque se produjo horas después de que la policía inglesa abatiera a una persona que asesinó a dos personas e hirió a múltiples otras en lo que fue considerado un ataque terrorista, en el Puente de Londres.

En tanto, la presencia de un paquete sospechoso en la estación de trenes Gare du Nord en París provocó la evacuación total de la zona mientras las autoridades investigan si se trata de un artefacto explosivo o una falsa alarma.