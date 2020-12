El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a declarar el pasado domingo durante una entrevista con el canal Fox News que hubo "fraude" en las elecciones presidenciales y sugirió que el FBI y el Departamento de Justicia podrían haber estado al tanto de ello.

"Es un fraude total y el FBI y el Departamento de Justicia, no lo sé, tal vez estén involucrados. Pero cómo a la gente se le permite salir adelante con estas cosas es increíble. Estas elecciones estuvieron amañadas", señaló Trump durante su primera entrevista desde las presidenciales del 3 de noviembre.

El mandatario cuestionó los "fallos" en los sistemas de votación electrónicos e irregularidades con los votos por correo que llegaron la noche de las elecciones. "Mi opinión no cambiará en seis meses. Hubo un fraude tremendo", subrayó.

Trump afirmó también que incluso "la mayoría de los demócratas" creen que hubo "fraude electoral". "El 79 % de los republicanos piensan que la elección fue un fraude, y oigo que el 35-40 % de los demócratas [también piensan así].[...] no van a decir que piensan así, pero creo que [...] la mayoría de ellos piensan que fue un fraude", aseguró.

En este sentido, el presidente afirmó que ningún otro presidente, senador o miembro de la Cámara de Representantes republicano será elegido en EE.UU. si el partido acepta el resultado de estos comicios. "Si los republicanos permiten que esto suceda, nunca habrá otro republicano elegido en la historia de este país, a nivel del Senado o presidencial [...] o al nivel de la Cámara", dijo.

"Es difícil llevar el caso a la Corte Suprema"

Trump prometió seguir luchando en los tribunales para desafiar la victoria de su rival demócrata, Joe Biden, pero reconoció que será difícil llevar el caso ante la Corte Suprema de EE.UU.

"El problema es que es difícil llegar a la Corte Suprema. Tengo los mejores abogados de la Corte Suprema [...], pero dijeron que es muy difícil presentar un caso allí. [...] Probablemente no pueda abrir un caso, ni siquiera teniendo pruebas tremendas", declaró Trump.

El inquilino de la Casa Blanca aseguró que tiene "cientos y cientos de declaraciones juradas" de personas que dicen que se les impidió votar, pero lamentó que "no quieren aceptarlas".

"Querría presentar una demanda, Donald J. Trump, presidente de EE.UU., y ponerlo todo en una sola demanda. Y ellos dicen: 'Señor, no tiene legitimación'. Yo digo: 'No entiendo. ¿Quiere decir que como presidente de EE.UU. yo no tengo legitimación?'. ¿Qué tipo de sistema judicial es este?", se preguntó.

Al respecto, el abogado y activista político Christian Mancera Mejía considera que, a pesar de que Trump tiene derecho a librar una batalla legal, no presentó pruebas suficientes para alegar fraude.

(Fuente: Rt, Telemundo, Unotv, Youtube)