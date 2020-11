El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que la vacuna contra el COVID-19 se distribuirá al grueso de la población del país a partir de abril de 2021. En la que fue su primera aparición pública desde su derrota en las elecciones presidenciales, el mandatario anticipó que las autoridades sanitarias nacionales otorgarán la autorización de emergencia a los inoculantes de las farmacéuticas con resultados más prometedoras. E indicó que la primera probablemente sea la producida por Pfizer y BioNtech, la primera en anunciar que los primeros resultados de la tercera fase de sus ensayos muestran una efectividad de más del 90 por ciento.

Las primeras dosis de las vacunas, detalló, estarán destinadas a los trabajadores sanitarios, grupos de riesgo y trabajadores de “primera línea”, es decir, aquellos en mayor contacto con la enfermedad.

No obstante, el mandatario dijo que el gobierno federal excluirá de su plan al estado de Nueva York, alegando que el gobernador demócrata Andrew Cuomo manifestó dudas acerca de su seguridad. “El gobernador dijo que quiere tomarse su tiempo, no haremos envíos a Nueva York así que nos tendrá que decir cuando estará listo. No podemos dársela a un estado que no se la dará a su población”, dijo Trump.

Fuente: Infobae