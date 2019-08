Apoyo a la oposición. Multitudes de venezolanos apoyan la figura del líder opositor Juan Guaidó, a quien Washington considera mandatario legítimo de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló la apuesta en su enfrentamiento con Caracas y anunció el bloqueo total a los bienes estatales de Venezuela en territorio estadounidense, en un nuevo intento de deponer a Nicolás Maduro como mandatario.



"Todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en EEUU quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera", determinó Trump en una orden ejecutiva (decreto) que ya entró en vigor.



Trump firmó el decreto -dijo- por "la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Maduro" además de "los abusos contra los derechos humanos, la interferencia contra la libertad de expresión y el intento de socavar la autoridad" del líder opositor Juan Guaidó, a quien Washington considera mandatario legítimo de Venezuela.



La respuesta venezolana no se hizo esperar. El gobierno de Maduro calificó la decisión estadounidense como "una grave agresión" de "terrorismo económico". El comunicado, divulgado ayer por el canciller Jorge Arreaza, señala que la medida dictada por la Casa Blanca sólo formaliza el "criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha", que busca "forzar un cambio de régimen" en el país mediante acciones que afectan a la sociedad venezolana.



Ante la noticia del bloqueo conocida el pasado lunes, Guaidó aseguró que la medida "busca proteger a los venezolanos". "Es la consecuencia de la soberbia de una usurpación inviable e indolente", prosiguió el jefe opositor, en alusión al Ejecutivo de Nicolás Maduro, al que la administración Trump y más de 50 países no consideran legítimo.



"Toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura, y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben", prosiguió Guaidó en sucesivos posteos de Twitter.



Rusia fue uno de los primeros países que salió a protestar y llamó a EEUU a "renunciar a las sanciones ilegítimas y a las barreras y restricciones políticamente motivadas", de acuerdo con un vocero del Ministerio de Exteriores.



Según The Wall Street Journal, EEUU tan sólo mantiene medidas de este tipo contra Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte.



El gobierno de Trump no detalló en su orden ejecutiva qué bienes mantenía Venezuela en territorio estadounidense y en consecuencia quedan afectados por la medida. El principal activo estatal venezolano en Estados Unidos, la petrolera Citgo, ya estaba bloqueado desde enero a raíz de las sanciones que Trump impuso contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa).



Desde que Washington reconoció en enero a Guaidó como presidente interino de Venezuela, también se impusieron sanciones contra cerca de un centenar de personas y entidades vinculadas al Ejecutivo de Maduro, además de restringir el comercio de oro de la nación caribeña.



En una cumbre en Perú, para discutir la situación en Venezuela, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo ayer estar preparado para imponer sanciones sobre cualquier empresa internacional que haga negocios en Venezuela. Télam