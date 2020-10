El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene síntomas de coronavirus desde hace 24 horas ni fiebre desde hace cuatro días, informó este miércoles su médico en un comunicado. Sean Conley inició su parte afirmando que el mandatario le dijo que se siente "fenomenal" y agregó que "no ha tenido fiebre desde hace cuatro días ni síntomas (de Covid-19) desde hace 24 horas". "Su examen físico y sus signos vitales, incluida la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria, permanecieron estables y en rango normal", afirmó. "No tiene fiebre desde hace cuatro días, sin síntomas durante más de 24 horas, y no necesitó recibir oxígeno suplementario desde la hospitalización inicial", añadió el parte, que precisa que seguirán monitoreando "de cerca" el estado de salud del mandatario. Trump no entró ayer en el Despacho Oval, un día después de haber sido dado de alta del hospital donde se trataba de Covid-19, aseguró ayer un portavoz de la Casa Blanca, contradiciendo a un consejero del mandatario. "El Presidente quería estar en el Despacho Oval ayer (martes), pero no fue y trabajó desde la residencia", tuiteó Ben Williamson, portavoz del presidente. Unos minutos antes, su asesor económico, Larry Kudlow, dijo en el canal CNBC que Trump había "aparecido ayer en el Despacho Oval tomando las máximas precauciones respecto a la Covid-19", informó la agencia de noticias AFP.



Nuevo cheque

El presidente Donald Trump desafió una vez más a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a aprobar de inmediato un segundo cheque de 1.200 dólares para los estadounidenses, como medida para paliar el impacto económico de la pandemia, a sólo 26 días para las elecciones.