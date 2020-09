Funcionarios de salud de Estados Unidos y la farmacéutica norteamericana Pfizer dijeron que una vacuna para el Covid-19 podría estar lista para su distribución incluso a fines de octubre, justo antes de las elecciones de noviembre en las que la pandemia de coronavirus puede ser un factor importante para que los votantes decidan si reeligen al presidente Donald Trump.

Si bien hay mucho en juego para el republicano Trump, que se enfrentará al exvicepresidente Joe Biden el 3 de noviembre, no hay presión política sobre la Administración de Alimentos y Medicamentos para que apruebe rápidamente una vacuna, dijo ayer la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

Trump ha comprometido miles de millones de dólares para desarrollar vacunas contra el coronavirus, que ha matado a más de 185.000 personas en Estados Unidos, pero sus críticos han dicho que su falta durante la pandemia ha contribuido al mayor número de muertes por coronavirus del mundo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han pedido a los funcionarios de salud pública de los estados que se preparen para distribuir una posible vacuna contra el coronavirus a los grupos de alto riesgo a partir de finales de octubre, según los documentos publicados por la agencia.

Pfizer Inc dijo ayer que debería tener información hacia finales de octubre sobre si la vacuna Covid-19 que está desarrollando con su socio alemán BioNTech SE es segura y eficaz.

Sin embargo, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo ayer que no contaba con que haya una vacuna tan pronto.

"Todo esto son conjeturas", dijo Fauci a CNN, cuando se le preguntó sobre los comentarios de Pfizer, añadiendo que la mayoría de los expertos proyectan que la vacuna estará lista para noviembre o diciembre. "Es concebible que pueda estar lista para octubre, pero no creo que eso sea probable".

Los CDC "proporcionaron a los estados ciertos supuestos de planificación mientras trabajan en planes específicos para la distribución de vacunas, incluyendo la posibilidad de tener cantidades limitadas de vacunas en octubre y noviembre", dijo una portavoz de la agencia.

El New York Times había informado antes que los CDC se habían puesto en contacto con funcionarios de los 50 estados y de cinco grandes ciudades con información para la planificación de la inmunización.

Los documentos puestos en línea por el New York Times mostraron que los CDC se están preparando para que una o dos vacunas para la Covid-19 estén disponibles en cantidades limitadas tan pronto como a finales de octubre.

Las vacunas se pondrán a disposición gratuitamente en primer lugar a los grupos de alto riesgo, incluidos los trabajadores de la salud, el personal de seguridad nacional y los residentes y el personal de los asilos de ancianos, según dijo la agencia en los documentos.

Los reguladores de todo el mundo han insistido repetidamente en que la velocidad de desarrollo no comprometerá la seguridad de la vacuna, ya que los resultados más rápidos se derivarían de la realización de pruebas en paralelo que suelen realizarse en secuencia. Las garantías no han convencido a todo el mundo de que la presión política no será un factor.

Síntomas

La diarrea, los vómitos y los calambres abdominales en los niños pueden ser un síntoma de infección por coronavirus, por lo que deberían incluirse en los tests de detección del virus, recomendaron ayer investigadores británicos en base a un estudio realizado en 1.000 menores de edad.