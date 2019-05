En el programa nocturno de Trish Regan en Fox Business, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la situación en Venezuela. "Hay muchas opciones abiertas", dijo, en una comunicación telefónica. "Algunas no quiero mencionarlas porque son muy duras".

En la misma emisión, luego de la intervención de Trump, habló también Juan Guaidó, líder de la oposición en la Asamblea Nacional y presidente interino reconocido por una coalición de más de 50 países. "Sin dudas, el objetivo es que recuperemos la democracia", enfatizó.

La presentadora le preguntó al presidente estadounidense cuál era la información más actual que tenía la Casa Blanca sobre Venezuela. "Es un poco más como ayer, y ayer fue difícil", respondió Trump. "Y probablemente mañana vaya a ser muy malo". Tras calificar la situación de "terrible", Trump detalló: "La gente se muere de hambre. No hay alimentos, no hay agua".

Sobre las opciones —en más de una ocasión Trump ha declarado que "todas las opciones están sobre la mesa" en el caso de Venezuela—, dijo que su gobierno observa lo que sucede. "Hacemos todo lo que podemos hacer, con excepción del recurso extremo". Tras una pausa, agregó: "Hay gente que quisiera que apeláramos al recurso extremo. Pero tenemos muchas opciones abiertas".

—Realmente, ¿cuáles son nuestras opciones en este momento? —insistió Regan.

—Algunas realmente no me gustaría siquiera mencionárselas, porque son bastante duras. Pero veremos qué pasa con respecto al hambre. Ya no se ven cosas como esta. [Nicolás] Maduro no acepta alimentos, creo que debería aceptarlos. Sería mejor para él si lo hiciera. Porque la gente que se muere de hambre se desespera, y ya vemos lo que sucede en las calles.

Tras recordar que en el pasado Venezuela fue un país rico, señaló que, al menos, sigue teniendo petróleo. El problema, sin embargo, es que que ese recurso "está hipotecado entre China y Rusia por todo el dinero que pusieron allí en estos años". En su actual crisis, advirtió, Venezuela "es un país que enfrenta la ejecución hipotecaria".

Sobre Maduro, Trump observó que, a pesar de la dureza con que se comporta, "está perdiendo mucho control". Lo observó en sus acciones, que consideró "malas en comparación con cosas malas que hizo antes". Venezuela, dijo, revela "el fracaso de socialismo". Estimó que, si bien el cuadro de ese país puede ir "más allá del socialismo", no obstante "es socialismo".

Cuando Regan le preguntó por la seguridad y la libertad de Guaidó, el republicano dijo que esperaba que nada le sucediera. "Lo he estado observando en las calles, en las mismas calles donde están matando a la gente, y él está allí haciendo actos. Es muy valiente, de verdad".

Agregó: "Muchas cosas van a suceder durante la próxima semana. Y acaso antes. Veremos qué pasa. Estamos tratando de ayudar a la gente, queremos repartir comida y medicinas".