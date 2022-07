Los turistas, de diversas nacionalidades, marcharon por las calles del pequeño pueblo de Machu Picchu acompañados solidariamente por pobladores locales y exigieron incrementar la venta de boletos para visitar la atracción, precisó la agencia AFP.



"Ellos están esperando la autorización del Ministerio de Cultura para que les vendan un boleto, ya que se agotaron", dijo una fuente del Municipio de Machu Picchu que pidió reserva de su nombre.



"Tenemos un problema grave con los turistas nacionales y extranjeros. Tenemos de 800 a 1.000 turistas que quieren que se les venda un boleto de ingreso", agregó.



Los turistas, entre ellos provenientes de España, Colombia, Chile y Francia, entre otros sitios, llegaron a bloquear temporalmente las vías férreas por segundo día consecutivo para llamar la atención de las autoridades.



"Es imposible conseguir boletos por internet y aquí también, lastimosamente me tengo que retirar sin conocer Machu Picchu", declaró un turista colombiano en declaraciones a un canal de televisión local.



Según el Ministerio de Cultura de Perú, los boletos "están agotados hasta el 19 de agosto debido a que se cubrió la totalidad de ingresos permitidos", y atribuye las aglomeraciones a "una sobreventa de entradas".



La situación, que equivale a una estafa según algunos turistas, se produce pese a que el gobierno aumentó este mes de 3.000 a 4.000 el aforo diario a la ciudadela incaica considerada la joya del turismo de Perú.



"Pasamos muchas cosas frustrantes. Venimos aquí porque fue un sueño de toda mi vida", dijo a la radio RPP una turista ecuatoriana.



La puerta de la boletería de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco (DDCC) se ha convertido en una especie de alojamiento donde varios turistas se aventuran a pasar la noche en la calle para ser los primeros de la fila y así, con suerte, lograr un boleto de ingreso a la ciudad inca de Machu Picchu.



Esto ocurrió desde el anuncio de la DDCC de habilitar la venta de 150 boletos extras para turistas que se encuentran en la zona y que no pudieron adquirir una entrada. La directora de Cultura, Mildred Fernández anunció la medida esperando poner fin a los problemas tras la alta demanda de boletos.



La directora de Cultura Cusco responsabilizó a agencias turísticas de originar el caos y aseguró que son operadores turísticos que incentivan a los visitantes a emprender el viaje a Machu Picchu pese a no tener boletos para el ingreso.



La llegada masiva de turistas al pueblo de Machu Picchu, conocido hasta hace tres décadas como Aguas Calientes, coincide con la fiesta nacional de Perú este jueves.



El pueblo está situado al pie de la montaña de 2.430 metros de altura sobre la que se encuentra la famosa ciudadela de piedra construida en el siglo XV por el emperador inca Pachacútec. (Télam)