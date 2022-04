El negociador jefe ucraniano en las conversaciones de paz con Rusia, David Arakhamia, aseguró hoy sábado que Moscú aceptó "oralmente" las principales propuestas ucranianas y que Kiev estaba esperando una confirmación escrita.



En un programa de televisión, el negociador sugirió que las negociaciones para poner fin al conflicto habían avanzado de manera considerable.



"La Federación Rusa ha dado una respuesta oficial a todas las posiciones, que es que aceptan la posición (ucraniana), excepto en la cuestión de Crimea", anexionada por Rusia en 2014, dijo Arakhamia, según la agencia de noticias AFP.



También agregó que aunque no había "ninguna confirmación oficial por escrito", la parte rusa lo dijo "oralmente".



El canciller ruso, Serguei Lavrov, había asegurado ayer que se observaban progresos en las negociaciones sobre el estatus neutral de Ucrania, incluyendo un acercamiento de posturas con respecto a la situación de las regiones separatistas rusoparlantes del Donbass, en el este del país



"Estos acuerdos deben ser completados (...), y hay cierto progreso admitiendo la imposibilidad de que Ucrania forme parte de cualquier bloque", aseguró el jefe de la diplomacia rusa durante su visita oficial a la India.



Lavrov destacó la voluntad de las autoridades ucranianas para renunciar a su adhesión a la OTAN, a las armas nucleares y, en general, para declararse "neutral", reivindicación excluyente de Moscú durante estos últimos meses en las conversaciones, informa la agencia de noticias Interfax.



Asimismo dijo que detectó "más comprensión" en lo que se refiere a la península de Crimea, otro de los puntos neurálgicos de las exigencias del Kremlin.



El negociador ucraniano subrayó que Moscú había acordado durante las conversaciones que un referéndum sobre la neutralidad de Ucrania sería "la única salida a esta situación".



Si los ucranianos no aceptan ese estatus, "volveremos a un estado de guerra, quizás, o a nuevas negociaciones".



Por otro lado, Arakhamia manifestó que si se llegara a organizar un encuentro entre los presidentes ucraniano, Volodimir Zelenski, y ruso, Vladimir Putin, éste tendría "muy probablemente" lugar en Turquía.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que recibió a delegaciones rusas y ucranianas en su país esta semana, "nos llamó a nosotros y a Vladimir Putin" el viernes, diciendo que sería el anfitrión de dicha reunión, reveló.



"No conocemos ni la fecha ni el lugar, pero pensamos que el lugar será muy probablemente Ankara o Estambul", dijo Arakhamia.



Desde el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, Zelenski pidió reunirse con Putin en varias ocasiones.



Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo hoy que a Rusia le gustaría seguir celebrando en Bielorrusia las negociaciones con Kiev sobre el conflicto en Ucrania, pero las autoridades ucranianas se oponen a esta idea.



"Nos encantaría continuar las negociaciones en Bielorrusia, pero los ucranianos no lo desean", dijo Peskov en declaraciones al canal televisivo Belarus 1.



El portavoz afirmó que la razón de este rechazo se desconoce. "Por alguna razón, esto les resulta inconveniente, o quizá haya alguna otra razón", señaló.



Peskov relató que las primeras dos rondas de negociaciones ruso-ucranianas en Bielorrusia fueron acordadas "con mucha dificultad".