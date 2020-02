De Buenos Aires. El crucero en el que viajaba el argentino contagiado. Según una chilena, el hombre tiene nietos y vive en la ciudad de Buenos Aires.

Un pasajero del crucero Diamond Princess es el primer argentino y latinoamericano contagiado por coronavirus y fue trasladado a un hospital de Japón para su tratamiento.



Su esposa continúa a bordo junto a otros seis compatriotas, que deben mantenerse en sus cabinas y tomarse la fiebre varias veces al día durante la cuarentena que concluirá el 19 de febrero.



Las autoridades japonesas confirmaron ayer que se han detectado 41 nuevos casos de contagio de coronavirus en el crucero que está amarrado en el puerto de la ciudad japonesa de Yokohama. En una rueda de prensa, el ministro de Salud, Katsunobu Kato, informó que 21 de los 41 nuevos casos detectados son japoneses, mientras que otras fuentes del Ministerio detallaron que la veintena restante incluye a 8 estadounidenses, 5 australianos, 5 canadienses, un inglés y un argentino.



El paciente argentino es un "hombre que viajaba en el crucero con su esposa", que fue trasladado a un hospital de Japón "para estudios y tratamiento", indicaron fuentes de Cancillería. Su nombre debe resguardarse por normas sanitarias internacionales.



El cónsul en Japón, Carlos Alfaro, fue al hospital "y allí tomó contacto con los médicos y se puso a disposición ante cualquier necesidad particular del paciente argentino", agregaron, aunque no brindaron detalles de su cuadro de salud.



Ximena Pardes, una pasajera chilena del Diamond Princess, contó ayer que durante el viaje había entablado un vínculo con ese matrimonio de argentinos. "Él no estaba grave, yo hablé con su señora y ella no entendía por qué se lo llevaban porque estaba bien; no tenía fiebre ni tos. Pero el test le dio positivo", dijo la mujer desde el barco.



Además, agregó que el matrimonio argentino tiene hijos y nietos en el país y que todos están al tanto de la situación. También brindó información sobre cómo se habría contagiado el hombre: "Tuvo la mala suerte de que hizo un tour con una persona infectada", explicó, al agregar que el argentino afectado vive en la ciudad de Buenos Aires.



Al referirse al argentino infectado, el ministro de Salud Ginés González García dijo que "se trata de un adulto mayor que viajaba en un crucero en el que había muchos ciudadanos chinos provenientes de Wuhan. No sabemos si va a venir acá ni el estado clínico. Pero estamos tranquilos. Está internado, lo están tratando bien, siguiendo el protocolo. Y una vez que le den el alta no tiene posibilidades de contagio. No existe ningún tipo de peligro con el ciudadano argentino que contrajo coronavirus" en el crucero Diamond Princess.



El crucero Diamond Princess, en el que se encuentran ocho pasajeros argentinos, zarpó de Yokohama el 20 de enero pasado y pasó por los puertos de Kagoshima y Okinawa, además de uno de Hong Kong, donde subió un pasajero infectado que contagió a los demás.



"La enfermedad se presenta como un cuadro típico de neumonía con fiebre alta y tos, que luego puede progresar con falta de aire y necesidad de soporte ventilatorio", explica la doctora Cristina Freuler, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, a través de un comunicado del hospital.



Científicos chinos aseguran que un mamífero escamoso llamado pangolín puede ser el transmisor intermedio que ha permitido conectar el coronavirus desde el murciélago al hombre.



El mercado de mariscos de la ciudad central china de Wuhan ha sido señalado como el lugar del origen del brote del coronavirus 2019-nCoV. También se ha apuntado que en ese mercado de Wuhan se vendía este mamífero escamoso, frecuentemente "robado" de la naturaleza para su uso en la medicina tradicional.

En el crucero Diamond Princess hay ocho pasajeros argentinos.

Más de 700 muertos

El número de muertes por la nueva epidemia de coronavirus de China aumentó a 717 por estas horas después de que la provincia de Hubei, afectada por el duro golpe, reportara 81 nuevas muertes.



La cifra ahora es más alta que la del virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que dejó casi 650 personas muertas en China continental y Hong Kong en 2002-2003.



En su actualización diaria, la comisión de salud de Hubei también confirmó otros 2.841 casos nuevos en la provincia central, donde surgió el brote en diciembre.



El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció ayer 100 millones de dólares para



ayudar a China y otros países a luchar y combatir la propagación del coronavirus, que ha causado más de 700 muertos en el gigante asiático.