Una mujer fue asesinada y otra resultó herida ayer en un ataque perpetrado por un hombre armado con un cuchillo contra múltiples personas en el centro de Sidney, Australia, que la Policía no consideró "incidente terrorista", aunque tampoco lo descartó.



La víctima mortal, de 21 años, fue encontrada dentro de un edificio, mientras que otra mujer, de 41 años, fue apuñalada por la espalda en la calle y se encuentra fuera de peligro, indicó en rueda de prensa Mike Fuller, comisionado de la Policía del estado de Nueva Gales del Sur.



El autor del ataque, que fue detenido, es un joven de 21 años con aparentes problemas mentales, que perpetró el ataque con un cuchillo de carnicero al grito de "Allahu Akbar" (Alá es grande) y que disponía de material de índole ideológica, aunque al parecer "no tiene vínculos con organizaciones terroristas", añadió Fuller.



Al ser consultado sobre si el material en poder del detenido estaba vinculado al grupo extremista Estado Islámico (EI), Fuller respondió que él todavía no había tenido acceso al mismo, aunque creía que "se refieren a matanzas en Estados Unidos y Nueva Zelanda". La Policía aún desconoce el motivo del ataque.