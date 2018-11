Cinco nenes murieron y otras 18 personas resultaron heridas cuando un auto atropelló a un grupo de alumnos que cruzaba la calle delante de una escuela en el noreste de China, informaron los medios oficiales.

Los hechos se produjeron hacia el mediodía frente a una escuela primaria de la ciudad de Huludao, en la provincia de Liaoning.

Según las imágenes que difundió el diario oficial Global Times en las redes, un auto cambió bruscamente de carril y se llevó puesto a los chicos. Muchos de ellos quedaron tendidos en el suelo tras el impacto.

No está claro si fue un atropello intencionado o un accidente, pero el conductor fue detenido, según el canal estatal CCTV. Las autoridades calificaron el hecho de "grave accidente de tráfico".

Wang Mingkuan, cocinero en un restaurante de fideos cercano, dijo que cuando estaba preparando comidas cuando ocurrió el accidente. "Salí corriendo y vi alrededor de una docena de niños tendidos en el piso, algunos de ellos sangrando, todos de unos 7 u 8 años. Dos o tres no mostraban señales de vida", explicó Wang a The Associated Press.

Fuente: TN