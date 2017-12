"Megadeth, favorita". Américo, de 40 años, sorprende al admitir su admiración por el rock. "A veces me dan ganas de ir a conciertos. Mi banda favorita es Megadeth".

El cantante chileno Américo, autor de la canción oficial de la visita del papa Francisco a Chile en enero próximo, dijo haber compuesto un tema "fresco" y "moderno", acorde con la forma de ser del pontífice.



"Mi paz les doy", lema de la visita del Papa a Chile, es también el título del himno que dará la bienvenida al pontífice al país entre el 15 y 18 de enero, aunque a este cantante de baladas, salsa y cumbia tropical le cuesta considerarlo un himno como tal.



"Es bastante menos solemne, es mucho más fresco y más actual, es ideal para la personalidad del Papa", afirmó el artista desde Miami (Estados Unidos) sobre unas características que considera claves para que su propuesta fuera elegida entre otras 20 canciones "mucho más litúrgicas".



Se trata de un vallenato, con una mezcla de pop, que se aleja del estilo folclórico que caracteriza este estilo de música colombiano, y busca ser una canción "más latina y menos local".



"Hice una propuesta tratando de personalizar y representar al Papa. Es una canción para él", dijo el cantante de Arica, que considera a Francisco como una persona "valiente" y que "rompe los esquemas y protocolos".



"El que estés aquí nos llena de amor" proclama la canción, que constituye un cántico de celebración a la presencia del máximo mandatario del Vaticano a las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique.



El cantante, uno de los artistas con más ventas de Chile, interpretará el himno en el evento multitudinario que se celebrará el 16 de enero en el Parque O"higgins de Santiago de Chile, y espera poder transmitir al Papa el sentir de los chilenos que "no tienen la suerte de estar tan cerca" del pontífice, como lo estará él.



La última visita papal a Chile fue en 1987, y la canción de bienvenida al Papa Juan Pablo II fue "Mensajero de la vida", interpretada por el grupo de música folclórica chilena Los Huasos de Algarrobal.



Américo, que tiene previsto trasladar su residencia a Miami para "dar un giro a su carrera", comenzó en junio el proceso para componer la canción "Mi paz les doy". Justo cuando se confirmó el viaje del Santo Padre al país. "Nos pusimos a escribir y a componer con Anthony Albert y Álvaro Vivar, sin pretensiones. Luego, nos enteremos de este concurso organizado por la comisión de la visita papal y decidimos postular", aclara el ariqueño Américo.



A medida que pasaban las semanas, Américo y su equipo iban dando forma a la letra y la melodía. Cuando la tenían más o menos avanzada, presentaron un demo y recibieron algunas sugerencias del padre Felipe Herrera. "Nos dijo que podíamos agregarle algunos aspectos de la personalidad del Papa y sobre el mensaje que él entrega. Lo hicimos y el resultado fue precisamente lo que estábamos buscando".



"Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz, ven háblanos de Dios. Sonríes y contagias, sin importar a quien, haciendo el bien proclamas la misericordia renuevas nuestra fe. Mi tierra clama hoy justicia y más unión", dicen las primeras líneas de la canción.



"¡Mi paz les doy nos ha dicho el Señor! Estás aquí. Puedo respirar todo tu amor. Te puedo sentir. Tu paz nos llena el corazón", continúa la canción en el coro. Efe





Sus hits

Muchas veces pensé en dejar la música y dedicarme a algo que no me haga feliz pero sí de buen pasar económico", confesó Américo. Al descubrir "la cumbia romántica de mejor elaboración, me encontré conmigo mismo", dijo el artista en referencia a sus grandes hits como "Que levante la mano", "Te vas" y "El Embrujo".